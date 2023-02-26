“الرصاص” لـ”الثالث الابتدائي”.. 11 توجيهًا من التعليم للطلاب قبل الامتحانات

تواصل – فريق التحرير:

تنطلق، اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ، التي تستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.

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5 ملايين طالب في الامتحانات

وينتظم نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصفوف الثالث وحتى السادس بالمرحلة الابتدائية، وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم، على مقاعد الاختبارات لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

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الانتهاء من أعمال الاختبارات يوميًا

وأكدت وزارة التعليم، على المدارس أهمية الانتهاء من أعمال الاختبارات يومياً والمتمثلة في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني تمهيداً لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات بنهاية دوام الخميس القادم.

أهم تعليمات الوزارة

وشددت الوزارة على الطالب قبل دخول الاختبار الالتزام بالتعليمات التالية التي تشمل:

1 – ألا يحمل أي ورقة، أو كتاب، أو مذكرة إلى قاعة الاختبار عدا الأدوات الكتابية التي يحتاجها للاختبار؛ على أن تكون الأدوات المسموح بها خالية تماماً من أي معلومات سواء كانت كتابة رمز أو معادلة أو ما شابه ذلك.

2 – كتابة اسمه وإجابته باللون الأزرق (ويمكن لطلاب الصف الثالث الابتدائي استخدام القلم الرصاص) في ورقة الإجابة وبخط واضح.

3 – كتابة رقم الإجابة بحسب رقم السؤال.

4 – ترك فاصل بين إجابة كل سؤال وما يليه.

5 – تجنب استخدم الطامس (المبيض) في ورقة الإجابة.

6 – عدم تدوين أكثر من إجابة للسؤال الواحد.

7 – الابتعاد عن الغش أو محاولته أو المساعدة على الغش بأي وسيلة كانت.

8 – وبينت الوزارة، في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات للعام الحالي أن تُفتح ظروف أسئلة كل مادة حسب جدول الاختبار من قبل لجنة الإشراف والملاحظة، وبحضور معلم المادة (إن أمكن ذلك)، وفي حالة تأخره يكتفى بأعضاء لجنة الإشراف والملاحظة بعد التأكد من سلامتها وبمحضر رسمي على أن يتم ذلك قبل موعد بدء الاختبار بـ15 دقيقة.

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تأخر الطالب عن الامتحان

9 – يُسمح للطالب الذي يتأخر بما لا يتجاوز 15 دقيقة بدخول الاختبار، ويؤخذ عليه تعهد بعدم تكرار ذلك.

10 في حال تكرار تأخر الطالب تتم معاملته وفق ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة (يتم حسم درجة من درجات المواظبة عن كل تأخر لسبب غير وجيه لا تقتنع به لجنة التحكم والضبط، والإشراف والمتابعة بالمدرسة).

11 – لا يسمح للطالب الذي يحضر بعد مرور نصف الزمن المخصص للإجابة بدخول الاختبار ويحرر محضر تأخر طالب أكثر من 15 دقيقة.