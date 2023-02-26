منها مكة وعسير.. “الأرصاد” يتوقع سُحبًا رعدية ممطرة على 7 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأضاف أنها تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وكذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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تكون الضباب

كما يتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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