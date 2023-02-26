زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

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ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة بريطانيا الجديدة النائية في بابوا غينيا الجديدة، اليوم الأحد، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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لا خطورة من “تسونامي”

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 38 كيلومترا.

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لم تقع أضرار

وشعر بالاهتزاز في منتجع واليندي بلانتيشن قرب بلدة كيمبي، على مسافة 80 كيلومترا من الزلزال، لكن موظفة فيه قالت إنه “لم يكن قويا”.

وأوضحت فانيسا هيوز لوكالة فرانس برس “لم يبد أحد رد فعل، شعرنا بالاهتزاز، لكن لم تقع أضرار”.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتتعرض بابوا غينيا الجديدة للعديد من الكوارث الطبيعية، فقد تعرضت في العقد الأخير وحده إلى حوادث متعددة من زلازل وأعاصير تسونامي وانفجارات بركانية وفيضانات وجفاف وصقيع مدمّر أسفرت جميعها عن خسائر كبيرة في الأرواح وأدّت إلى نزوح عدد كبير من العائلات وتدمير المحاصيل والممتلكات وسبل العيش وزعزعة الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم.

كما تشتهر بابوا غينيا الجديدة بالبراكين النشطة، حيث إن انفجارات كثيرة تحدث في بابوا غينيا الجديدة جراء البراكين.

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