الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
25 معلومة قد لا تعرفها عن الزلازل
مستوحاة من عالم السايبربانك.. “لامبورجيني” تُدشن سيارة المستقبل لهذا الغرض
مع اقتراب الصيف.. نصائح مهمة للوقاية من سرطان الجلد
المملكة تعزي البرازيل في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات
الأرق يرفع مخاطر الإصابة بمرض شديد الخطورة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
٠٤:٥٣:٢١ ص، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة بريطانيا الجديدة النائية في بابوا غينيا الجديدة، اليوم الأحد، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

اقرأ أيضًا:

25 معلومة قد لا تعرفها عن الزلازل

لا خطورة من “تسونامي”

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 38 كيلومترا.

اقرأ أيضًا:

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شرق روسيا

لم تقع أضرار

وشعر بالاهتزاز في منتجع واليندي بلانتيشن قرب بلدة كيمبي، على مسافة 80 كيلومترا من الزلزال، لكن موظفة فيه قالت إنه “لم يكن قويا”.

وأوضحت فانيسا هيوز لوكالة فرانس برس “لم يبد أحد رد فعل، شعرنا بالاهتزاز، لكن لم تقع أضرار”.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتتعرض بابوا غينيا الجديدة للعديد من الكوارث الطبيعية، فقد تعرضت في العقد الأخير وحده إلى حوادث متعددة من زلازل وأعاصير تسونامي وانفجارات بركانية وفيضانات وجفاف وصقيع مدمّر أسفرت جميعها عن خسائر كبيرة في الأرواح وأدّت إلى نزوح عدد كبير من العائلات وتدمير المحاصيل والممتلكات وسبل العيش وزعزعة الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم.

كما تشتهر بابوا غينيا الجديدة بالبراكين النشطة، حيث إن انفجارات كثيرة تحدث في بابوا غينيا الجديدة جراء البراكين.

اقرأ أيضًا:

منذ قليل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا لتتجاوز الـ 50 ألف متوفى

 

الكلمات الدلالية:
الأعاصير البراكين بابوا غينيا الجديدة تسونامي خسائر بشرية خسائر مادية زلزال

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة أكبر رجل مُعَمَّر في العالم

وفاة أكبر رجل مُعَمَّر في العالم

٠٧:١٦ م، الثلاثاء، ١٩ يناير ٢٠١٦
اليوم.. اختتام فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب

اليوم.. اختتام فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب

١٢:٣١ ص، السبت، ١٤ مارس ٢٠١٥
بدء الاختبارات النهائية في مدارس الشريط الحدودي

بدء الاختبارات النهائية في مدارس الشريط الحدودي

٠٣:١١ م، الأحد، ١٩ أبريل ٢٠١٥
إماطة الأذى صدقة.. شباب يتعاونون في تنظيف الشارع لهذا السبب (فيديو)

إماطة الأذى صدقة.. شباب يتعاونون في تنظيف الشارع لهذا السبب (فيديو)

٠٣:٥٤ م، الخميس، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *