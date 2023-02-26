مستوحاة من عالم السايبربانك.. “لامبورجيني” تُدشن سيارة المستقبل لهذا الغرض

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احتفلت شركة السيارات الإيطالية العالمية “لامبورجيني” بالذكرى الستين لتأسيسها، عبر تدشين نسخة وحيدة تسمى Time Chaser_111100 مستوحاة من عالم السايبربانك المستقبلي.

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لامبورجيني من المستقبل

تعاونت لامبورجيني مع الفنان الياباني المعاصر إيكوشي لإنشاء ما يشير إليه الطرفان على أنه “تعاون فني” لإخراج هذه السيارة التي يعتقد أنها جاءت عبر الزمن!

يأتي تصميم السيارة باستخدام الرسومات الإضافية أسفل المصابيح الأمامية وفي وسط غطاء المحرك، وفي حين أن بقية الجسم عبارة عن ظل أبيض صارخ، جاءت الأبواب باللون الرمادي.

وفي الخلف، قام إيكوشي بتركيب صندوق به عناصر ملونة بالداخل مع مظهر يذكرنا ببطاقات رسومات الكمبيوتر. جانب واحد يشبه الجزء الخلفي من علبة الكمبيوتر الشخصي مع منافذ لتوصيل الكابلات.

واستخدم إيكوشي عناصر من نماذج الذكرى السنوية السابقة مثل كونتاش الذكرى 25، وديابلو SE30، ومورسيلاجو الذكرى الأربعين، وأفنتادور LP-720-4 الذكرى الخمسين. الاسم 111100 هو الرمز الثنائي للرقم 60 تقديرًا للذكرى السنوية لصانعة السيارات الإيطالية

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قطعة فنية لن نراها على الطرقات

ومن الداخل، تضمن التصميم كرسيًا تعلوه عجلة لامبورجيني مباشرة، حيث توجد لوحة مفاتيح مقسمة أمام يد الراكب، وهناك مجموعة من مفاتيح التبديل في المركز، وأمام المقعد يوجد زوج من الشاشات العالية وأجزاء الكمبيوتر المتنوعة تزينها أيضًا.

تستلهم جمالية إيكوشي الفنية من التصميم عالي التقنية، ولكن الغامض في الوقت نفسه، من السايبربانك ومن الرسوم المتحركة الروبوتية.

وقال إيكوتشي “يشرفني جدًا أن أتعاون مع علامة تجارية مثل لامبورجيني خاصة بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها. إنها علامة تجارية تسعى باستمرار لتشكيل المستقبل وتحدي الوضع الراهن كما أفعل في فني “

إلا أنك عزيزي القارئ لن تستطيع أن تشتري هذا النموذج من السيارة؛ لأن سايبربانك لامبورجيني هوراكان STO Time Chaser_111100 هو نموذج وحيد والذي من المفترض أن يستخدم كقطعة فنية فقط.

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