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المملكة تعزي البرازيل في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات
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المملكة تعزي البرازيل في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات

المملكة تعزي البرازيل في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات

المملكة تعزي البرازيل في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات
٠٢:٤٨:٣٩ ص، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

عبرت سفارة المملكة في برازيليا عن تعازي المملكة لجمهورية البرازيل الاتحادية، ولذوي الضحايا الذين سقطوا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في ولاية ساو باولو.

وأعربت السفارة عن تضامن المملكة مع البرازيل، وتمنياتها بالسلامة للمفقودين، والشفاء العاجل للمصابين.

57 قتيلا

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي دمرت مناطق ساحلية في ولاية ساو باولو الواقعة جنوب شرق البرازيل إلى 57 قتيلاً، بحسب الأرقام الرسمية.

انهيارات أرضية:

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في البلدات الساحلية لأغنى ولايات البرازيل.

وكانت مدينة ساو سيباستياو قد العدد الأكبر من الوفيات، حيث  سجلت 56 حالة وفاة.

وقالت حكومة ولاية ساو باولو في بيان إن من المتوقع هطول مزيد من الأمطار في حين تتواصل جهود البحث والإنقاذ.

ونوهت إلى أنه لا يزال عشرات في عداد المفقودين، وأن أكثر من أربعة آلاف شخص أجبروا على ترك منازلهم.

انهيار 50 منزلا:

وقالت السلطات المحلية إنه في غضون 24 ساعة هطل في مدينة ساو سيباستياو أكثر من 680 ملم من الأمطار، أي أكثر من ضعف المعدل الشهري للمتساقطات.

ويبلغ عدد المدينة الساحلية 90 ألف نسمة وتقع على بُعد حوالى 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، حيث اجتاح انهيار أرضي حوالي خمسين منزلاً.

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الكلمات الدلالية:
البرازيل انهيارات ارضية سفارة السعودية ضحايا الأمطار

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