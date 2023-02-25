مع اقتراب الصيف.. نصائح مهمة للوقاية من سرطان الجلد

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أيام قليلة وأسابيع معدودة، ويحل فصل الصيف، وترتفع درجة حرارة الأجواء، الأمر الذي يتطلب عناية خاصة بالجلد لتفادي مشاكل الجفاف أو الإصابة بالأمراض الجلدية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور إيجور أوتياشيف، أخصائي الأورام أن الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض سرطان الجلد هي تلف الجلد بسبب الأشعة فوق البنفسجية التي يتعرض له الأفراد، بالإضافة إلي أن التلف الجلد ناتج عن حروق الشمس أو الأشعة الضارة من الشمس، وذلك وفقًا لما نشرته جريدة Gazeta.Ru.

وأضاف الأخصائي إلى أنه حتى في الطقس الغائم، تصل الأشعة فوق البنفسجية إلى الجلد عبر السحب والغيوم، ما يعرض الأشخاص إلى مخاطر الإصابة بسرطان الجلد لذلك، فإن أسهل طريقة لحماية النفس من هذه الأشعة، الابتعاد عن الشمس قدر المستطاع.

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طرق الوقاية من سرطان الجلد

وتطرق أخصائي الأورام إلى طرق الوقاية من خطر الإصابة بمرض سرطان الجلد وهى ارتداء ملابس خاصة تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مثل بدلات السباحة التي تغطي جميع أجزاء الجسم تقريبًا.

أيضا نصح أوتياشيف بوضع مستحضرات الحماية من أشعة الشمس على المناطق المكشوفة من الجسم- كريمات وبخاخات ومستحضرات أخرى متوافرة بمختلف الأماكن ويجب أن توفر مستوى للحماية من الشمس، كما يجب وضع غطاء على الرأس يغطي الأذنين والرقبة أيضًا.

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