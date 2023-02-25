الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 118 وظيفة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية (متعددة)، للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ممرض قانوني 2 العيادات الخارجية _ طاقم التمريض 2، العيادات الخارجية.

ممرض قانوني 2 الطوارئ.

ممرضة موظفين / ممـــرضــ / ــة عام.

مطور وسائط متعددة.

طبيب مقيم طوارئ- ER Resident.

طبيب مقيم كلى – طبيب مقيم.

محلل أعمال.

مبرمج كمبيوتر.

مطور / مبرمج.

مشغل كمبيوتر.

مدير التطبيقات.

مدير مكتب.

أخصائي مشتريات.

مشغل سنترال.

أخصائي علاقات الموظفين.

أخصائي رواتب – أخصائي رواتب.

معلم منهج بريطاني علوم.

أخصائي إحصاء – أخصائي إحصاء.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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