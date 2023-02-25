الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 118 وظيفة
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية (متعددة)، للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ممرض قانوني 2 العيادات الخارجية _ طاقم التمريض 2، العيادات الخارجية.
ممرض قانوني 2 الطوارئ.
ممرضة موظفين / ممـــرضــ / ــة عام.
مطور وسائط متعددة.
طبيب مقيم طوارئ- ER Resident.
طبيب مقيم كلى – طبيب مقيم.
محلل أعمال.
مبرمج كمبيوتر.
مطور / مبرمج.
مشغل كمبيوتر.
مدير التطبيقات.
مدير مكتب.
أخصائي مشتريات.
مشغل سنترال.
أخصائي علاقات الموظفين.
أخصائي رواتب – أخصائي رواتب.
معلم منهج بريطاني علوم.
أخصائي إحصاء – أخصائي إحصاء.
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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