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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 118 وظيفة
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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 118 وظيفة

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 118 وظيفة

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 118 وظيفة
٠١:٥٤:٤٣ ص، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية (متعددة)، للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

 

المسميات الوظيفية:

 

ممرض قانوني 2 العيادات الخارجية _ طاقم التمريض 2، العيادات الخارجية.

ممرض قانوني 2 الطوارئ.

ممرضة موظفين / ممـــرضــ / ــة عام.

مطور وسائط متعددة.

طبيب مقيم طوارئ- ER Resident.

طبيب مقيم كلى – طبيب مقيم.

محلل أعمال.

مبرمج كمبيوتر.

مطور / مبرمج.

مشغل كمبيوتر.

مدير التطبيقات.

مدير مكتب.

أخصائي مشتريات.

مشغل سنترال.

أخصائي علاقات الموظفين.

أخصائي رواتب – أخصائي رواتب.

معلم منهج بريطاني علوم.

أخصائي إحصاء – أخصائي إحصاء.

والمزيد …

طريقة التقديم:

 

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف،  للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

 

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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