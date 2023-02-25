“المسند”: 7 عوامل تجعل مواطني المملكة أكثر حباً وارتياداً للصحراء

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ بالمملكة، أن مواطني المملكة من أكثر الشعوب حباً وارتياداً للصحراء.

وقال المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لماذا السعوديين على وجه التحديد أكثر من غيرهم حباً وارتياداً للصحراء؟”.

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أسباب ارتياد مواطني المملكة للصحراء

وأجاب المسند بقوله “إن السعوديين مهووسون بالصحراء وأجوائها، وشغوفون بارتياد البراري وأكنافها، وهذا يعود إلى عوامل عدة منها:

– أن كلفة التنزه البري متدنية، سيما وأن الجميع يساهم بحصته.

– توفر المركبات خاصة سيارات الدفع الرباعي.

– أيضاً عامل اجتماعي وهو حبنا للاجتماع، وأنس بعضنا ببعض.

– استتباب الأمن في ربوع الوطن.

– اتساع وقت الفراغ لدى الكثيرين على وجه العموم.

– قِصر فترة الشتاء في السعودية.

– جمال الصحراء إبان فصل الشتاء والربيع.

وختم د. عبدالله ‌المسند بقوله “هذه من أبرز العوامل التي تحضرني الآن”.

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