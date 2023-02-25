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الأحوال المدنية تكشف عن حالات لا تتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج
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الأحوال المدنية تكشف عن حالات لا تتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج

الأحوال المدنية تكشف عن حالات لا تتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج

الأحوال المدنية تكشف عن حالات لا تتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج
٠١:٢٨:٥٢ ص، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ، عن حالات لا تتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج عند التقدم لها.

وأوضحت “الأحوال المدنية”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه الحالة تشمل الإجراءات التالية:

1- تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

2- إصدار بدل تالف أو مفقود عن بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.

وشددت على أن هذا الإجراء ينطبق لمن كان لديه صورة وبصمة في سجله المدني.

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خدمات جديدة

أعلنت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، خدمات الأحوال المدنية الجديدة عبر المنصة، موضحة أنها شملت 4 خدمات.

الخدمات الجديدة

1- خدمة توصيل الهوية الوطنية للإصدار الأول

2- تفعيل بطاقة الهوية الوطنية

3- استخدام تقنيات حديثة لرفع الصورة في خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

4- خدمة بياناتي المطورة

أهداف الخدمات

– المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م

– تحقيق أهداف وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي

– تقديم خدمات إلكترونية مؤتمتة وذات كفاءة عالية

– تسهيل تنفيذ الخدمات على المواطنين والمواطنات

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التحول الرقمي في القطاعات الأمنية

وفي نوفمبر الماضي، دشن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى حزمة من الخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر – أفراد” للمواطنين والمقيمين.

وأكّد الفريق اليحيى أن التدشين يأتي امتدادًا لدعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للتحول الرقمي في القطاعات الأمنية عامة والأحوال المدنية خاصة.

وأشار إلى أن الخدمات الجديدة شملت خدمة إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً وإيصالها إلى عنوان المستفيد، وخدمة تسجيل المواليد إلكترونياً وإيصال الوثائق إلى الأمهات المواطنات، وخدمة تسجيل المواليد إلكترونياً وإيصال الوثائق إلى المقيمين.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأحوال المدنية السعودية اليوم وزارة الداخلية

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