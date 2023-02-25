رئيس الشورى يتدخل للرد على تفسير خاطئ لآية قرآنية وربطها بالعراق وليس مكة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

رد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مقدمة كلمة رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي التي تضمنت آية قرآنية تلاها الصفدي، خلال أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الـ34، الذي يعقد في العاصمة العراقية بغداد.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثّق الواقعة التي بدأت بكلمة “الصفدي”، التي استند فيها إلى آية قرآنية فسّرها بشكل خاطئ، ليرد “آل الشيخ” بتوضيحها.

تفسير خاطئ

وقال “الصفدي”، مستشهداً بآية قرآنية من القرآن الكريم: {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ}، مشيرًا إلى أن: “هذا دعاء سيدنا إبراهيم جد الأنبياء الذي قطن العراق، هذا البلد العظيم الذي نلتقي اليوم بضيافة أهله الكرام”.

المقصود مكة وليس العراق

من جانبه رد رئيس “الشورى” ورئيس وفد المملكة، بمداخلة توضيحية لتأكيد أن المقصود في الآية الكريمة، هي مكة المكرمة، وليس العراق.

وقال آل الشيخ في مداخلته: “إيضاح للآية الكريمة، قوله تعالى {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}، هذه الآية وردت في سورة البقرة (الآية 126).

وتابع: ووردت أيضا في سورة إبراهيم بقوله تعالى: {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} في سورة إبراهيم (الآية 35)، والمقصود بالبلد مكة المكرمة، وكذلك الآية الأخرى في قوله تعالى: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ} وردت في سورة إبراهيم (الآية 37)، وكلها تنص على أن المقصود بها هي مكة المكرمة.

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