تستهدف بيانات المستخدمين.. برمجية خبيثة تهاجم يوتيوب وفيسبوك

تواصل – فريق التحرير:

يحذر خبراء التقنية من برمجيات خبيئة تستهدف تطبيقي يوتيوب وفيسبوك، وتعرض بيانات المستخدمين لخطر التسريب.

ووفقاً للخبراء، تستهدف حملة برامج ضارة مستخدمي يوتيوب وفيسبوك، مما يؤدي إلى إصابة أجهزة الكمبيوتر وسرقة معلومات جديدة من شأنها اختطاف حسابات المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام أجهزتهم للتعدين من أجل العملات المشفرة.

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وتفصيلاً، واكتشف باحثو الأمن مع فريق Bitdefender’s Advanced Threat Control (ATC) البرنامج الضار الجديد وأطلقوا عليه اسم S1deload Stealer.

وأوضح الباحث ديفيد أكس “أنه بين يوليو وديسمبر 2022، اكتشفت منتجات بيت ديفنجنر أكثر من 600 مستخدم تعرضوا لهذه البرامج الضارة”.

خداع الضحايا

ويتم خداع الضحايا لإصابة أنفسهم باستخدام الهندسة الاجتماعية والتعليقات على صفحات فيسبوك بموضوعات للبالغين.

وفي حالة قيام المستخدم بتنزيل أحد الأرشيفات المرتبطة، فسيحصل بدلاً من ذلك على ملف تنفيذي موقّع بتوقيع رقمي صالح من Western Digital وملف DLL ضار (WDSync.dll) يحتوي على الحمولة النهائية.

وبمجرد التثبيت على أجهزة الضحايا، يمكن لمشغلي البرنامج الضار توجيه المستخدمين لأداء واحدة من عدة مهام بعد الاتصال بخادم القيادة والتحكم (C2).

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وكما اكتشفت بيت ديفندر، يمكنه تنزيل وتشغيل مكونات إضافية، بما في ذلك متصفح الويب كروم والذي يعمل في الخلفية ويحاكي السلوك البشري لزيادة عدد المشاهدات بشكل مصطنع على مقاطع فيديو يوتيوب ومنشورات فيسبوك.

فك تشفير البيانات

وفي الأنظمة الأخرى، يمكن للبرنامج أيضاً نشر أداة سرقة تقوم بفك تشفير بيانات الاعتماد وملفات تعريف الارتباط المحفوظة وإخراجها من متصفح الضحية.

وينصح الخبراء، لتجنب الإصابة بالعدوى واختطاف حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب ألا تشغل ملفات قابلة للتنفيذ من مصادر غير معروفة وأن تحافظ دائماً على تحديث برنامج مكافحة البرامج الضارة.

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