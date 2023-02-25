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اصطدمت به شاحنة.. انهيار جسر في باكستان ومقتل وإصابة 5 أشخاص
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اصطدمت به شاحنة.. انهيار جسر في باكستان ومقتل وإصابة 5 أشخاص

اصطدمت به شاحنة.. انهيار جسر في باكستان ومقتل وإصابة 5 أشخاص

اصطدمت به شاحنة.. انهيار جسر في باكستان ومقتل وإصابة 5 أشخاص
١٢:١٠:٢٥ ص، الأحد، ٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

شهدت باكستان اليوم السبت، حادثًا مفجعًا تمثل في انهيار جسر تحت الإنشاء، ما أدى إلى وقوع قتيلين و3 مصابين على الأقل.

وأعلنت الشرطة الباكستانية، مقتل عاملين وإصابة 3 آخرين إثر انهيار جزء من جسر تحت الإنشاء.

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انهيار قالب صب

وأوضحت أن الحادث نجم عن انهيار قالب صب جسر تحت الإنشاء في ممر بهارا كاهو انهار.

ووجه وزير الداخلية رانا سناء الله خان، نور الأمين منجال كبير مفوضي شرطة إسلام آباد بالتأكد من إنهاء عملية الإنقاذ في أسرع وقت، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

توجيهات وزير الداخلية

كما وجه بتقديم أفضل مساعدة طبية للمصابين، ووجه الوزير رئيس هيئة تطوير العاصمة بالتحقيق بشأن أسباب هذا الحادث وإثبات مسؤولية الجناة.

وأشار التقرير الأولي لشرطة العاصمة إلى أن قالب صب العمود سقط بعدما اصطدمت به شاحنة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار باكستان انهيار جسر باكستان حوادث باكستان

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