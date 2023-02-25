“الصقور السعودية” تحلق في سماء الكويت احتفالًا بيومها الوطني

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شارك فريق طيران الصقور السعودي التابع للقوات الملكية الجوية، في العرض الجوي بدولة الكويت احتفالًا بيومها الوطني.

وخلال مشاركة الفريق السعودي، رسم لوحات بألوان علمي الكويت والمملكة في محيط الأبراج.

استعراض مهارات

كما نفذت الطائرات الكويتية والسعودية طلعات جوية، واستعرضت مهاراتها في مشهد استحوذ على إعجاب الجمهور الحاشد.

8 ضباط ومجموعة طائرات

وتكون الفريق السعودي المشارك في احتفالات الكويت الوطنية، من 8 ضباط ومجموعة من الطائرات.

وتقدمت طائرات اليوروفايتر الكويتية وF18 العرض الجوي، مقدمة 3 اسراب دارت بمحيط أبراج الكويت بتشكيلات مختلفة بقيادة ضباط القوة الجوية الكويتية.

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كما قدمت زوارق الإطفاء وخفر السواحل عروضا بحرية على ساحل شارع الخليج العربي وأمام أبراج الكويت.

برقية تهنئة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد – أيده الله – بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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