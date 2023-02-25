السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
اصطدمت به شاحنة.. انهيار جسر في باكستان ومقتل وإصابة 5 أشخاص
تستهدف بيانات المستخدمين.. برمجية خبيثة تهاجم يوتيوب وفيسبوك
“الصقور السعودية” تحلق في سماء الكويت احتفالًا بيومها الوطني
“معادن” تعلن توفر وظائف شاغرة بعددد من التخصصات
مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية
جوجل تدخل مرحلة التقشف.. جلوس الموظفين على المكاتب بالتناوب

الرئيسية

 /

منوعات

 /

جوجل تدخل مرحلة التقشف.. جلوس الموظفين على المكاتب بالتناوب

جوجل تدخل مرحلة التقشف.. جلوس الموظفين على المكاتب بالتناوب

جوجل تدخل مرحلة التقشف.. جلوس الموظفين على المكاتب بالتناوب
١١:١٣:١٨ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يبدو أن هذا العام سيشهد تحولاً في سياسة الإنفاق في جوجل، مع انتشار مشاهد التقشف داخل الشركة، مع تداول معلومات عن عدم امتلاك بعض الموظفين لمكاتب خاصة.

وكشفت مصادر، أن شركة جوجل دخلت مرحلة عصر الإنفاق قدر الإمكان مع إعلان قسم الخدمات السحابية في جوجل “مشاركة العاملين مكاتبهم مع آخرين في الشركة”.

سياسة جديدة للتقشف

يأتي هذا الإجراء ضمن إجراء تقشفي يسمح لجوجل بـ”الاستمرار في استثمار الدائم بتطوير الخدمات السحابية” ما يعني إخلاء لبعض المباني في المقرات الكبرى، وفقا لموقع “سي أن بي سي” الإلكتروني.

وأوضح التقرير الأمريكي أن السياسة الجديدة ستطبق على أكبر المكاتب للشركة داخل الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا:

احصل على وظيفة فورا بعد اجتياز دورة “جوجل” في التسويق الإلكتروني

مشاركة المكاتب بين الموظفين

ووفقا للموقع، يتوقع أن يتناوب الموظفون باستخدام مكاتبهم بشكل يومي، وتقسيم دوامات العمل على المكاتب وأن يحددوا القواعد التي سيشتركون بها.

وتنص وثيقة جوجل على أنه في حال عدم التزام الموظف بالجدول المتفق عليه، فقد ينتهي الأمر به من دون مكتب للعمل، ما يعني أنه سيتعين عليه العمل من “مساحة تخزين إضافية”.

واتجهت الشركة، في الأيام الماضية لتسريح قرابة 12 ألف موظف مع إغلاق العديد من الخدمات ضمن جوجل، منها ستاديا ولابتوبات بيكسل، كما عمدت إلى دمج فريقي عمل واييز ومابس وغيّرت بالعديد من الخدمات.

اقرأ أيضا:

“جوجل” تزيح الستار عن تحديث “خارق” لمتصفحها chrome.. و5 مميزات حصرية

الكلمات الدلالية:
التقشف جوجل شركة جوجل مكاتب موظفو جوجل

مواد ذات صلة

المزيد
طقس اليوم: الفرصة متهيئة لهطول الأمطار على مختلف مناطق المملكة

طقس اليوم: الفرصة متهيئة لهطول الأمطار على مختلف مناطق المملكة

٠٨:٣٦ ص، الأربعاء، ٢٦ يناير ٢٠١١
لبناني يحرق نسخة من المصحف الشريف.. وبيان من قيادة الجيش بالتحرك الفوري

لبناني يحرق نسخة من المصحف الشريف.. وبيان من قيادة الجيش بالتحرك الفوري

٠٧:٣٨ م، الأحد، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
ماكينات صرف آلي.. لتوزيع مياه الشرب مجاناً في باكستان

ماكينات صرف آلي.. لتوزيع مياه الشرب مجاناً في باكستان

١٢:٤١ ص، السبت، ١٦ مايو ٢٠١٥
تحذير.. مواقع التواصل الاجتماعي تقتل التركيز

تحذير.. مواقع التواصل الاجتماعي تقتل التركيز

١١:٥١ م، السبت، ٢١ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *