جوجل تدخل مرحلة التقشف.. جلوس الموظفين على المكاتب بالتناوب

تواصل – فريق التحرير:

يبدو أن هذا العام سيشهد تحولاً في سياسة الإنفاق في جوجل، مع انتشار مشاهد التقشف داخل الشركة، مع تداول معلومات عن عدم امتلاك بعض الموظفين لمكاتب خاصة.

وكشفت مصادر، أن شركة جوجل دخلت مرحلة عصر الإنفاق قدر الإمكان مع إعلان قسم الخدمات السحابية في جوجل “مشاركة العاملين مكاتبهم مع آخرين في الشركة”.

سياسة جديدة للتقشف

يأتي هذا الإجراء ضمن إجراء تقشفي يسمح لجوجل بـ”الاستمرار في استثمار الدائم بتطوير الخدمات السحابية” ما يعني إخلاء لبعض المباني في المقرات الكبرى، وفقا لموقع “سي أن بي سي” الإلكتروني.

وأوضح التقرير الأمريكي أن السياسة الجديدة ستطبق على أكبر المكاتب للشركة داخل الولايات المتحدة.

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مشاركة المكاتب بين الموظفين

ووفقا للموقع، يتوقع أن يتناوب الموظفون باستخدام مكاتبهم بشكل يومي، وتقسيم دوامات العمل على المكاتب وأن يحددوا القواعد التي سيشتركون بها.

وتنص وثيقة جوجل على أنه في حال عدم التزام الموظف بالجدول المتفق عليه، فقد ينتهي الأمر به من دون مكتب للعمل، ما يعني أنه سيتعين عليه العمل من “مساحة تخزين إضافية”.

واتجهت الشركة، في الأيام الماضية لتسريح قرابة 12 ألف موظف مع إغلاق العديد من الخدمات ضمن جوجل، منها ستاديا ولابتوبات بيكسل، كما عمدت إلى دمج فريقي عمل واييز ومابس وغيّرت بالعديد من الخدمات.

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