غدًا.. 230 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في 1250 مدرسة بعسير

تواصل- واس:

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير استعداداتها لاستقبال أكثر من 230 ألف طالب وطالبة في 1250 مدرسة، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي يوم غد الأحد، وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

خطة لدعم ومساندة المدارس

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري،أن الإدارة أقرت خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتي الإشراف التربوي “بنين وبنات”، ومكاتب التعليم، والإدارات المعنية، والتأكد من جاهزيتها.

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رسائل توعوية

هذا بالإضافة إلى بث رسائل توعوية وإرشادية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور؛ لتهيئة الطلاب نفسيًّا لأداء الاختبارات التحريرية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول “بنين وبنات” لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني.

هواتف إرشادية

كما خصَّصت الإدارة هواتف إرشادية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال مدة الاختبارات.

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