روسيا تعلن إسقاط 3 طائرات و8 مسيرات أوكرانية

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية بخيرسون ودونيتسك، وإسقاط 8 مسيرات في مناطق متفرقة.

تقدم روسي

وأعلنت موسكو تقدم القوات الروسية على كافة المحاور وتصفية أكثر من 450 جنديا، وكذلك تدمير مستودعي ذخيرة للقوات الأوكرانية في أوغلدار في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا بمنطقة زابوريجيا.

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معارك الناحية الشمالية

وتخوض قوات فاجنر معارك في الناحية الشمالية من مدينة باخموت، بعد سيطرتها على بلدة بيرخوفكا، شمال المدينة، حسب “العربية”.

وتقدمت القوات الروسية نحو بلدتي أريخوفا ودوبافا، وتسيطر على هضبات ومرتفعات حول بلدة ياغدنايا في المحور الشمالي الغربي من المدينة القريب على الطريق السريع، الذي يوصل إلى مدينة تشاسوف يار غرب باخموت، وسط معارك محتدمة في كل تلك البلدات وحولها.

نتائج كارثية

وفي وقت سابق، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطوني جوتيرش: إن الحرب في أوكرانيا تهدد بنتائج كارثية ويجب إعطاء السلام فرصة.

موجة نزوح غير مسبوقة

وفي الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية والتي انطلقت في مثل هذا اليوم 24 فبراير 2022، أكد أن الحرب تسببت في موجة نزوح غير مسبوقة لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.