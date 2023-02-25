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مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية
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مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية
١١:١٣:٣٢ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

نفذ المستوطنون اليوم سلسة من الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

اعتداء على مزارعين

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان، أن مجموعات من المستوطنين اعتدت على المزارعين الفلسطينيين غرب مدينة سلفيت، مما أدى لإصابة العديد منهم بجروح.

كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مئات الدونمات الزراعية من أراضي بلدة العوجا قرب أريحا، وذلك لتوسيع طرق استيطانية .

إجبار على ترك الأرض

وأضافت أن المستوطنين حطموا مركبات الفلسطينيين في المدينة ، وذلك بهدف إجبارهم على ترك أرضهم لاستغلالها لتوسيع المستوطنة المحاذية لأراضي الفلسطينيين في تلك المنطقة.

وأشارت إلى أن المستوطنين حرقوا مركبات فلسطينية في قرية بورين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون في بلدة سلود شرق رام الله .

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اعتقال 400 فلسطيني

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة فلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة في بلدة مسافر يطا جنوب الخليل أثناء وجودهم في أرضهم.

وأكد نادي الأسير أنه وثق اعتقال 400 فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، منذ بداية العام الجاري، خلال عمليات الاقتحام الواسعة التي نفذها قوات الاحتلال في المدينة.

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