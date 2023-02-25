“معادن” تعلن توفر وظائف شاغرة بعددد من التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- مهندس رئيسي ميكانيكي
2- مهندس أول ميكانيكي.
3- مدیر العمليات.
4- مهندس عملية.
5- مهندس أول عمليات التعدين.
6- مشرف.
7- متخصص اكتساب المواهب.
8- مساعد إداري أول.
9- مدير الميزانية والرقابة المالية.
10- فني معمل.
11- أخصائي علاقات الموظفين.
12- محلل أول تقييم الأعمال.
13- والمزيد
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طريقة التقديم:
أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – اضغط هنا .
بدون خبرة
وفي وقت سابق، أعلنت شركة التعدين العربية، توفر وظيفة إدارية بمسمى مساعد إداري (Admin Assistant) لحملة الدبلوم فأعلى حسب الشروط والمتطلبات التالية:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (السكرتارية التنفيذية أو إدارة المكاتب) أو ما يعادلهم من التخصصات الإدارية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي ومعالجة الكلمات على الحاسب والبرامج ذات الصلة.
– القدرة على الطباعة على لوحة المفاتيح بسرعة لا تقل عن 60 كلمة في الدقيقة باللغة الإنجليزية.
– يفضل من لديهم القدرة على الاختزال بسرعة 90 كلمة في الدقيقة (غير مطلوب).
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد جداً فأعلى).
– لا يشترط الخبرة