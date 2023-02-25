“معادن” تعلن توفر وظائف شاغرة بعددد من التخصصات

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مهندس رئيسي ميكانيكي

2- مهندس أول ميكانيكي.

3- مدیر العمليات.

4- مهندس عملية.

5- مهندس أول عمليات التعدين.

6- مشرف.

7- متخصص اكتساب المواهب.

8- مساعد إداري أول.

9- مدير الميزانية والرقابة المالية.

10- فني معمل.

11- أخصائي علاقات الموظفين.

12- محلل أول تقييم الأعمال.

13- والمزيد

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طريقة التقديم:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – اضغط هنا .

بدون خبرة

وفي وقت سابق، أعلنت شركة التعدين العربية، توفر وظيفة إدارية بمسمى مساعد إداري (Admin Assistant) لحملة الدبلوم فأعلى حسب الشروط والمتطلبات التالية:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (السكرتارية التنفيذية أو إدارة المكاتب) أو ما يعادلهم من التخصصات الإدارية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي ومعالجة الكلمات على الحاسب والبرامج ذات الصلة.

– القدرة على الطباعة على لوحة المفاتيح بسرعة لا تقل عن 60 كلمة في الدقيقة باللغة الإنجليزية.

– يفضل من لديهم القدرة على الاختزال بسرعة 90 كلمة في الدقيقة (غير مطلوب).

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى جيد جداً فأعلى).

– لا يشترط الخبرة