إمام مسجد يفاجأ بطفل يسأله هذا الطلب أثناء درس الجمعة بدولة عربية (فيديو)

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في مشهد مؤثر، تفاجأ إمام مسجد البدر بسطيف شمال شرق الجزائر، بطفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، يتقدم نحوه أثناء درس الجمعة، ويطلب منه أن يدعو لوالديه المتوفّين.

ووثق مقطع فيديو متداول، طفلاً صغيرًا يرتدي قميصا أزرق اللون ويهمس في أذن الخطيب زاوي عمر الذي بدأ لتوه درس الجمعة، وقبل أن يعود أيمن إلى مكانه، أمسكه الإمام من ذراعه وناوله الميكرفون وطلب منه أن يتحدث عن طلبه أمام الحاضرين.

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الإمام يستجيب لطلب الطفل

وبالفعل استجاب الطفل ويدعى أيمن لطلب الإمام، وقال إنه يريد من جميع المصلين أن يدعوا لوالديه المتوفيين، قائلا إنه منذ ذلك الحين وهو يعيش مع أخواته.

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وقال إمام المسجد، إنه منذ أزيد من 6 أشهر يأتيه هذا الطفل الصغير، بعد أن يتفرق المصلين في صلاة الجمعة ويطلب منه أن يدعو لأبويه، وهو الأمر الذي لم يتأخر عنه، ودعا الله أن يجعله خير خلف لخير سلف.

وقال إمام المسجد للطفل الصغير، إن كل المصلين المتواجدين في المسجد هم بمثابة والده، وكل النساء هن بمثابة والدته.

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