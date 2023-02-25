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قبل ساعات من انطلاق الاختبارات.. نصائح مهمة للطلاب أثناء المذاكرة

قبل ساعات من انطلاق الاختبارات.. نصائح مهمة للطلاب أثناء المذاكرة

قبل ساعات من انطلاق الاختبارات.. نصائح مهمة للطلاب أثناء المذاكرة
٠٩:٤٦:٢٢ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارك الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، بعض النقاط التي تُفيد الطلاب والطالبات، قبل وأثناء وبعد المذاكرة.

3 مراحل 

وأوضح “الإنفوجراف” الذي نشرته الوزارة، أن قواعد الاستثمار الجيد تشمل 3 مراحل، هي:

1- قبل المذاكرة

2- أثناء المذاكرة

3- بعد المذاكرة

أولا مرحلة قبل المذاكرة:

– إعداد جدول للمذاكرة اليومية

– تنظيم واختيار الوقت المناسب

– توفير العناصر والأدوات المساعدة

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ثانيا مرحلة أثناء المذاكرة:

– اختيار المكان المناسب

– الابتعاد عن الإجهاد والسهر

– تحديد فترات راحة لاستعادة النشاط

ثالثا مرحلة ما بعد المذاكرة:

– المراجعة المنتظمة

– التركيز وعدم التشتت

– دعم الثقة بالنفس

6 نصائح مهمة

وفي وقت سابق، قدمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، ست نصائح تساعد الطلاب على المذاكرة، بالتزامن مع بدء اختبارات الفصل الثاني.

وتتضمن النصائح التي نشرتها في حسابها عبر موقع “تويتر”:

-التوكل على الله.

-تنظيم الوقت.

-إعداد جدول للمذاكرة.

-اختيار المكان المناسب.

-توفير الأدوات اللازمة لكل مادة.

-التخلص مما يشتت التركيز.

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أخبار السعودية اليوم اختبارات الفصل الثاني نصائح للمذاكرة وزارة التعليم

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