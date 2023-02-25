“الحدود الشمالية” تنهي استعداداتها لبدء اختبارات الفصل الثاني

تواصل – واس:

أنهت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال أكثر من 100 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1444 هـ.

تحقيق أجواء تربوية

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة عثمان العثمان أن الإدارة أنهت استعداداتها لاستقبال أبنائها الطلاب والطالبات وسط أجواء تربوية آمنة.

ودعا العثمان، أولياء الأمور إلى التكامل مع دور المدرسة، وذلك بتحقيق الأجواء التربوية التي تساعد الطلاب والطالبات على الاستذكار، وتعميق استفادتهم من المقررات الدراسية.

400 مشرف

وأضاف أنه تم اعتماد خطة إدارة الإشراف التربوي “بنين و بنات” لمتابعة سير الاختبارات وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية، حيث سيباشر أكثر من 400 مشرف ومشرفة تربويين زياراتهم اليومية لمدارس المنطقة خلال فترة الاختبارات، إلى جانب زيارات قيادات الإداراة ومديري مكاتب التعليم بالمنطقة.

اقرأ أيضا:

بين إجازات واختبارات.. 3 مواعيد حاسمة متبقية في الفصل الدراسي الثاني

اختبارات جامعة نجران

وفي 19 من فبراير الجاري، أدى أكثر من 22 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات بجامعة نجران، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري لمرحلتي البكالوريوس والماجستير.

الاختبارات تأتي وسط استعدادات كبيرة عملت الجامعة على تهيئتها لضمان سير الاختبارات على أكمل وجه، وتجنب أي عوائق تواجه الطلاب.