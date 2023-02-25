السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مئات الوظائف الشاغرة في أرامكو.. رابط التقديم
إمام مسجد يفاجأ بطفل يسأله هذا الطلب أثناء درس الجمعة بدولة عربية (فيديو)
“الحدود الشمالية” تنهي استعداداتها لبدء اختبارات الفصل الثاني
قبل ساعات من انطلاق الاختبارات.. نصائح مهمة للطلاب أثناء المذاكرة
عشرات الوظائف الشاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
تطبيقًا للسنة.. دعوات بدولة عربية لإقامة صلاة الاستسقاء

الرئيسية

 /

محليات

 /

“الحدود الشمالية” تنهي استعداداتها لبدء اختبارات الفصل الثاني

“الحدود الشمالية” تنهي استعداداتها لبدء اختبارات الفصل الثاني

“الحدود الشمالية” تنهي استعداداتها لبدء اختبارات الفصل الثاني
٠٩:٤٩:٣٨ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أنهت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال أكثر من 100 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1444 هـ.

تحقيق أجواء تربوية

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة عثمان العثمان أن الإدارة أنهت استعداداتها لاستقبال أبنائها الطلاب والطالبات وسط أجواء تربوية آمنة.

ودعا العثمان، أولياء الأمور إلى التكامل مع دور المدرسة، وذلك بتحقيق الأجواء التربوية التي تساعد الطلاب والطالبات على الاستذكار، وتعميق استفادتهم من المقررات الدراسية.

400 مشرف 

وأضاف أنه تم اعتماد خطة إدارة الإشراف التربوي “بنين و بنات” لمتابعة سير الاختبارات وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية، حيث سيباشر أكثر من 400 مشرف ومشرفة تربويين زياراتهم اليومية لمدارس المنطقة خلال فترة الاختبارات، إلى جانب زيارات قيادات الإداراة ومديري مكاتب التعليم بالمنطقة.

اقرأ أيضا:

بين إجازات واختبارات.. 3 مواعيد حاسمة متبقية في الفصل الدراسي الثاني

اختبارات جامعة نجران 

وفي 19 من فبراير الجاري، أدى أكثر من 22 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات بجامعة نجران، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري لمرحلتي البكالوريوس والماجستير.

الاختبارات تأتي وسط استعدادات كبيرة عملت الجامعة على تهيئتها لضمان سير الاختبارات على أكمل وجه، وتجنب أي عوائق تواجه الطلاب.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أداء اختبارات الفصل الدراسي اختبار الفصل الثاني تعليم الحدود الشمالية

مواد ذات صلة

المزيد
صحيفة: السعودية تتجه لتحديد مدة إقامة العامل الوافد بـ8 سنوات غير قابلة للتجديد

صحيفة: السعودية تتجه لتحديد مدة إقامة العامل الوافد بـ8 سنوات غير قابلة للتجديد

١١:٤٢ م، السبت، ٠٧ مارس ٢٠١٥
الأولى في المنطقة الغربية.. نجاح عملية زرع قلب صناعي بمدينة الملك عبدالله الطبية

الأولى في المنطقة الغربية.. نجاح عملية زرع قلب صناعي بمدينة الملك عبدالله الطبية

٠٢:٢٧ م، الأربعاء، ٠٥ يوليو ٢٠١٧
«الشؤون الاقتصادية» يناقش التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»

«الشؤون الاقتصادية» يناقش التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»

١١:٣٦ م، الثلاثاء، ٠٢ أبريل ٢٠١٩
عاجل.. «التعليم» تفتح باب التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات

عاجل.. «التعليم» تفتح باب التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات

١٢:٥٨ م، الأحد، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *