خلل في سناب شات يحول حسابك من خاص إلى عام (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
أكد الخبير التقني سالم الحربي، وجود خلل فني في تطبيق سناب شات يحول حسابك من خاص إلى عام.
وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، كن حذرا في استخدام سناب شات، ولا تنشر أي مواضيع خاصة في الاستوري”.
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مشاكل فنية في سناب شات
وفي وقت سابق، واجه مستخدمو تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”، مشاكل فنية وحذف للحسابات بسبب خلل فني في شركة سناب شات.
وتفاعل الحربي، مع تساؤلات المستخدمين ورد على سؤال مغرد قال فيه “كيف أعرف أن هناك حذف.. السناب شات ما يطلع عدد المتابعين فقط المشاهدات؟”.
وأجاب سالم الحربي بقوله “ملفات صانع المحتوى والمشاهير فقط يمكن تحصلها في تعديل في الملف”.
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🔴احذر خلل في #سناب_شات يحول حسابك من خاص الى عام #ضمك_النصر#مساء__الخير#ثلاث_ايام_اجازه #الباطن_الاتفاق#العيد_الوطني_الكويت pic.twitter.com/5aGH5Vxehw
— سالم الحربي (@arnod) February 25, 2023