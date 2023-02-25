خلل في سناب شات يحول حسابك من خاص إلى عام (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد الخبير التقني سالم الحربي، وجود خلل فني في تطبيق سناب شات يحول حسابك من خاص إلى عام.

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، كن حذرا في استخدام سناب شات، ولا تنشر أي مواضيع خاصة في الاستوري”.

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مشاكل فنية في سناب شات

وفي وقت سابق، واجه مستخدمو تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”، مشاكل فنية وحذف للحسابات بسبب خلل فني في شركة سناب شات.

وعلق الخبير التقني سالم الحربي على الخلل الفني بقوله “شركة سناب شات فيها خلل ويتم حالياً حذف المتابعين بشكل كبير”.

اقرأ أيضا: السبع: سناب شات يدعم ميزة منع الاهتزاز في التصوير (فيديو) وأضاف سالم الحربي “من فقد المتابعين وقد لا يستطيع إعادة المتابعين”، مضيفا “الحذف مستمر وبشكل كبير ومستمر من قبل الشركة”.

وتفاعل الحربي، مع تساؤلات المستخدمين ورد على سؤال مغرد قال فيه “كيف أعرف أن هناك حذف.. السناب شات ما يطلع عدد المتابعين فقط المشاهدات؟”.

وأجاب سالم الحربي بقوله “ملفات صانع المحتوى والمشاهير فقط يمكن تحصلها في تعديل في الملف”.

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