تطبيقًا للسنة.. دعوات بدولة عربية لإقامة صلاة الاستسقاء

تواصل – فريق التحرير:

طالب اتحاد المزارعين الأردنيين، بضرورة إقامة صلاة استسقاء، بعد توقف تساقط الأمطار، منوها، إلى أن قلة الهطول المطري، أدى إلى جفاف الينابيع.

ارتفاع درجات الحرارة

وقال رئيس الاتحاد، إن درجات الحرارة المرتفعة في الأيام الأخيرة وقلة الأمطار، ستؤدي إلى زيادة كلفة الإنتاج على مربي المواشي في ظل غياب المراعي للشجيرات الرعوية

صدور القرار

ومن جهته، أفاد على الدقامسة، الناطق الاعلامي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، إن الوزارة لم تقرر بعد إقامة صلاة استسقاء ثانية، في ظل درجات الحرارة المرتفعة وقلة الأمطار.

وأضاف أن القرار النهائي بإقامة صلاة الاستسقاء، سيكون بعد اجتماع مع وزير الأوقاف محمد الخلايلة، غدا الأحد، حسب وسائل إعلام.

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الإكثار من الاستغفار

وفي وقت سابق، دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة والذكر ورد المظالم إلى أهلها، والصوم والتضرع والخشوع إلى الله تعالى طلبا للغيث.

إحياء سنة النبي

وقالت الوزارة في تعميم صادر اليوم الأحد- حسب وكالة عمون- عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إنه وحرصا منها على إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء عند تأخر نزول المطر، فقد قررت الوزارة إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة لهذا الأسبوع بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء الموافق 24 كانون الثاني 2023.