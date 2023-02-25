وعي واعتدال.. “الصحة” تطلق مبادرة جديدة تدعو للتوازن الرقمي

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أطلقت “الصحة” عبر منصتها التوعوية “عش بصحة”مبادرة جديدة تحث على التوازن الرقمي تحت وسم #صحة_تك والتي تهدف لاستخدام التقنية بوعي واعتدال، مما يتوافق مع احتياجاتنا الأساسية بدون أن تؤثر سلبا على نمط الحياة الطبيعي والصحة العامة.

مبادرة توعوية

وتتناول المبادرة عدة موضوعات رئيسة مرتبطة بالتقنية بشكل مباشر، مثل الصحة النفسية والاجتماعية، وصحة العين، وصحة الظهر، وأنشطة بديلة لإدمان الجوال. وتناولت أيضا حلول تقدمها التقنية لتقنين استخدام الجوال واستخدامه بوعي.

وتأتي هذه المبادرة استكمالا لمبادرات توعوية صحيّة أطلقتها سابقا حسابات عش بصحة، مثل مبادرة #نومك_يومك، مبادرة #بين_قيم_وقيم ومبادرة #الموضوع_حساس.

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وزير الصحة يؤكد التزام المملكة بالدعم الكامل لتعزيز سلامة المرضى

وفي وقت سابق، شارك وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في المؤتمر الوزاري الخامس لسلامة المرضى في مدينة مونترو السويسرية.

حماية المرضى

ونوه الوزير في كلمته بالمؤتمر بأهمية الاجتماع في التضامن والتنسيق العالمي، مؤكدًا التزام المملكة بتقديم الدعم الكامل لتعزيز سلامة المرضى محليًّا وعالميَّا، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حماية المرضى وسلامتهم ، وترّحب بالشراكات واسعة النطاق في التعلم والتدريب والتعليم المتبادل.

إعلان جدة

وأوضح أن المملكة لعبت على الصعيد العالمي، دورًا فاعلًا في جميع مؤتمرات القمة الوزارية العالمية السابقة، واستضافت القمة الرابعة التي أدت إلى إصدار “إعلان جدة”.

كما لعبت المملكة دورًا رئيسًا في تقديم وإقرار العمل العالمي بشأن قرار سلامة المرضى خلال الدورة الثانية والسبعين لجمعية الصحة العالمية.

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المستوى الوطني

وأضاف أن من الأمثلة الواضحة على التزام المملكة بأجندة سلامة المرضى العالمية إدخال سلامة المرضى على أجندة مجموعة العشرين لأول مرة خلال رئاسة المملكة للقمة عام 2020.

كما تم على المستوى الوطني إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى في عام 2017؛ بهدف التركيز على مبادرات سلامة المرضى مع رؤية طويلة الأجل لتحقيق رعاية صحية أكثر أمانًا للجميع.

تعاون مع منظمة الصحة

وأشار الوزير إلى أنه في عام 2020، أصبح المركز السعودي لسلامة المرضى مركزًا متعاونًا مع منظمة الصحة العالمية بشأن سياسات واستراتيجيات سلامة المرضى.

وأكد وزير الصحة في ختام كلمته أن المملكة تتخذ موقفًا راسخًا بالتنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة للجميع، ودعم الجهود العالمية والإقليمية لنقل الحوار العالمي بشأن سلامة المرضى من مرحلة القرار إلى مرحلة التنفيذ .

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