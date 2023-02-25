سقوط طائرة عسكرية في مصر

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث العسكرى المصري، مساء اليوم السبت، سقوط طائرة تدريب، أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية، بسبب خلل فني.

نجاة القائد

وقال المتحدث إنه فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات الجوية اليوم حدث عطل فنى بطائرة تدريب، مما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها دون إصابات، حسب “العربية”.

اقرأ أيضا:

سقوط طائرة مقاتلة مصرية ونجاة طاقمها

خلل فني

أعلنت وزارة الدفاع ، عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع «ف -١٥ إس» بسبب خلل فني أثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها الجوي.

مهمة تدريبية

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة «22:52» من مساء يوم الأحد «06 نوفمبر 2022م» سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع «ف -15 إس» نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.

نجاة الطاقم

وأوضح العميد المالكي عن نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين – ولله الحمد- بعد استخدام كرسيي النجاة ، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة .

واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.