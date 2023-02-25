السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
6 حالات يُمنع خلالها أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي
الأسهم تتراجع والذهب يخسر ومكاسب أسبوعية للنفط
احتراق مركبة بسبب خطأ فادح من قائدها بإحدى المناطق (فيديو)
احتجم وصلّى بدون وضوء.. هل تبطل صلاته؟
وزير الصحة يؤكد التزام المملكة بالدعم الكامل لتعزيز سلامة المرضى
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بمختلف المجالات

الرئيسية

 /

صحة

 /

6 حالات يُمنع خلالها أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي

6 حالات يُمنع خلالها أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي

6 حالات يُمنع خلالها أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي
٠٨:٠١:٢٦ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر المجلس الصحي السعودي من أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي في 6 حالات، موضحًا أنها تشمل النساء الحوامل، أو النساء اللاتي يخططن للحمل في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة.

مواقع أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي

وأوضح المجلس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الموانع تشمل التالي:

اقرأ أيضا:

لهذه الأسباب.. وقف إنتاج لقاح يحمي الأطفال من “التهاب السحايا” المميت

– النساء الحوامل

– في حالة التخطيط للحمل

– المصابين بحساسية شديدة من الجيلاتين

– أو المضاد الحيوي نيوميسين.

– المصابون بضعف شديد في جهاز المناعة.

– الذين يتناولون الستيرويدات عن طريق الفم.

اقرأ أيضا:

أمل للملايين.. طرح أول لقاح للسرطان في العالم خلال شهور

نصحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المتعافين من الإنفلونزا الموسمية بأخذ اللقاح، لتعزيز مناعة الجسم ضد سلالات الإنفلونزا الأخرى.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة إن الأطفال من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها نظرًا لكونهم في طور النمو وبناء الجهاز المناعي.

اقرأ أيضا:

هل يحتاج المتعافي من الإنفلونزا تلقي اللقاح؟.. “الصحة” تجيب

الكلمات الدلالية:
اللقاح اللقاح الثلاثي الفيروسي المجلس الصحي السعودي موانع اللقاح الثلاثي الفيروسي

مواد ذات صلة

المزيد
ارتفاع منحنى الإصابات.. “الصحة” تسجل 932 إصابة بكورونا وشفاء 659 حالة

ارتفاع منحنى الإصابات.. “الصحة” تسجل 932 إصابة بكورونا وشفاء 659 حالة

١٢:٣٧ م، الأحد، ١٢ يونيو ٢٠٢٢
هل تُعاني من «تعب الشتاء»؟.. الحل في 30 دقيقة فقط

هل تُعاني من «تعب الشتاء»؟.. الحل في 30 دقيقة فقط

٠٣:٤١ م، الخميس، ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩
احذر.. مكمل غذائي يمكن أن يسبب ضرراً دائماً للكلى

احذر.. مكمل غذائي يمكن أن يسبب ضرراً دائماً للكلى

١١:١٢ ص، الأحد، ٢٠ فبراير ٢٠٢٢
5 مشاكل يسببها «الماء المغلي» لفترة طويلة

5 مشاكل يسببها «الماء المغلي» لفترة طويلة

٠٨:٣٣ ص، الثلاثاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *