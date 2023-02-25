6 حالات يُمنع خلالها أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي

تواصل – فريق التحرير:

حذر المجلس الصحي السعودي من أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي في 6 حالات، موضحًا أنها تشمل النساء الحوامل، أو النساء اللاتي يخططن للحمل في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة.

مواقع أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي

وأوضح المجلس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الموانع تشمل التالي:

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– النساء الحوامل

– في حالة التخطيط للحمل

– المصابين بحساسية شديدة من الجيلاتين

– أو المضاد الحيوي نيوميسين.

– المصابون بضعف شديد في جهاز المناعة.

– الذين يتناولون الستيرويدات عن طريق الفم.

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نصحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المتعافين من الإنفلونزا الموسمية بأخذ اللقاح، لتعزيز مناعة الجسم ضد سلالات الإنفلونزا الأخرى.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة إن الأطفال من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها نظرًا لكونهم في طور النمو وبناء الجهاز المناعي.

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