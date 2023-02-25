دولة إوروبية تكتشف أول حالة إصابة بفيروس مميت

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الصحية فطفي إقليم بلنسية في إسبانيا، أول إصابة مشتبه بها بفيروس ماربورج، وهو مرض معد مميت تسبب في عزل أكثر من 20 شخص في غينيا الاستوائية.

قادم من أفريقيا

وقالت السلطات الصحية في الإقليم إن شخصا يبلغ 34 عاما زار غينيا الاستوائية في الآونة الأخيرة نُقل من مستشفى خاص إلى وحدة عزل بأحد المستشفيات في بلنسية، مضيفة أنه يخضع لفحوصات طبية.

ارتفاع معدل الوفيات

من جانبها، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس ماربورج يمكن أن يصل إلى 88%، ولا يوجد لقاح أو علاج مضاد للفيروس مصرح به حتى الآن.

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9 وفيات

وأفادت المنظمة أن غينيا الاستوائية، هذه الدولة الصغيرة الواقعة بأفريقيا الوسطى أبلغت حتى الآن عن تسع وفيات و16 حالة مشتبها بإصابتها بالفيروس، وتضمنت أعراض الإصابة حمى وإرهاق وقيء مصحوب بدم وإسهال.

وأودعت غينيا الاستوائية أكثر من 200 شخص في الحجر الصحي حتى الآن وحدت من حركة المواطنين يوم 13 فبراير في إقليم كي نتيم حيث ظهرت الإصابات لأول مرة بالفيروس الذي يتسبب في حمى نزفية.