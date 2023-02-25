احتراق مركبة بسبب خطأ فادح من قائدها بإحدى المناطق (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق احتراق مركبة بالكامل بسبب خاطئ فادح من السائق.

وأظهر مقطع فيديو نشره الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، لحظة احتراق المركبة بالكامل، معلقا بقوله إن السبب احتراق الكاتم أثناء وجوده بجوار السيارة.

خطأ فادح من قائد المركبة

وكما ظهر في المقطع، يبدو أن قائد المركبة كان في رحلة بأحد المتنزهات وسبب وجود “الكاتم”، الخاص بإعداد الطعام بجوار السيارة تسبب في اشتعال الحريق.

ويؤكد الخبراء، أهمية الحرص والأخذ بالأسباب لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث، ومن أهم هذه النصائح تجنب وضع أي أدوات قابلة للاشتعال داخل أو بجوار السيارة، ومنها الكاتب أو الدافور “موقد الغاز”، على سبيل المثال.

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كما ينصح الخبراء، بضرورة الحذر وعدم وضع أي أنابيب غاز أو علق الروائح المضغوطة داخل السيارة خاصة خلال الصيف حيث تتأثر بدرجة حرارة الأجواء.

إجراءات سلامة المنشآت

وفي وقت سابق، أصدرت مديرية الدفاع المدني تنبيهًا مهمًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشآت، مبينًا الآتي:

1 – جهة الرصد، مفتش السلامة.

2 – موقع المخالفة، منطقة الرياض.

3 – نوع المخالفة، وجود عوائق أمام صندوق الحريق.

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