احتجم وصلّى بدون وضوء.. هل تبطل صلاته؟

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أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، حكم الوضوء بعد الحجامة.

وقال مفتي عام المملكة، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ردا على سؤال “هل الحجامة تُبطل الوضوء؟”، إن الموضوع فيه خلاف.

وأضاف مفتي عام المملكة :”لكن إن توضأ بعد الحجامة فجائز، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلّى ولم يتوضأ”.

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الحجامة تضر مرضى القلب

وفي وقت سابق، قال استشاري المخ والأعصاب، الدكتور هاني العبدلي، إن الحجامة ليست بديلاً عن “الأسبرين”، وهناك دراسات تحذر من عمل الحجامة لفئة كبيرة من المرضى وقد تتسبب بجلطات للبعض ما يؤدي بهم للوفاة.

جاء ذلك في مداخلة مع برنامج “الراصد”، الذي تبثه فضائية “الإخبارية”.

وأوضح العبدلي أن الحجامة تضر مرضى القلب، والكوليسترول، وكبار السن ومن لديهم جلطات أو أورام، وبالتالي لا ينصح بقيامهم بها.

ولفت إلى أن مرضى السكري عند عملهم للحجامة قد يحدث لهم جروح لا تلتئم، وأحيانا عمل الحجامة مع وجود مسيلات للدم، قد تسبب نزيفًا لا يتوقف.

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الحجامة وحرارة القدمين

أيضا، أكد د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، أنه لا توجد أبحاث علمية تؤكد فعالية الحجامة في علاج حرارة القدم. جاء ذلك في رد من الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، ردا على سؤال “هل الحجامة تعالج حرارة القدم؟”. وأجاب الذيابي بقوله “إن حرارة القدم تحدث بسبب أمراض كثيرة، ولابد من علاج السبب لتتحسن الاعراض، ولا توجد أبحاث علمية تؤكد فعالية الحجامة في علاج حرارة القدم”.

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