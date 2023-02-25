السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الأسهم تتراجع والذهب يخسر ومكاسب أسبوعية للنفط
احتراق مركبة بسبب خطأ فادح من قائدها بإحدى المناطق (فيديو)
احتجم وصلّى بدون وضوء.. هل تبطل صلاته؟
وزير الصحة يؤكد التزام المملكة بالدعم الكامل لتعزيز سلامة المرضى
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بمختلف المجالات
متابعة وتوجيه وتحفيز.. نصائح وإرشادات خلال فترة الاختبارات

الرئيسية

 /

محليات

 /

وزير الصحة يؤكد التزام المملكة بالدعم الكامل لتعزيز سلامة المرضى

وزير الصحة يؤكد التزام المملكة بالدعم الكامل لتعزيز سلامة المرضى

وزير الصحة يؤكد التزام المملكة بالدعم الكامل لتعزيز سلامة المرضى
٠٦:٥٠:١٧ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

شارك وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أمس الجمعة، في المؤتمر الوزاري الخامس لسلامة المرضى في مدينة مونترو السويسرية.

حماية المرضى

ونوه الوزير في كلمته بالمؤتمر بأهمية الاجتماع في التضامن والتنسيق العالمي، مؤكدًا التزام المملكة بتقديم الدعم الكامل لتعزيز سلامة المرضى محليًّا وعالميَّا، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حماية المرضى وسلامتهم ، وترّحب بالشراكات واسعة النطاق في التعلم والتدريب والتعليم المتبادل.

إعلان جدة

وأوضح أن المملكة لعبت على الصعيد العالمي، دورًا فاعلًا في جميع مؤتمرات القمة الوزارية العالمية السابقة، واستضافت القمة الرابعة التي أدت إلى إصدار “إعلان جدة”.

كما لعبت المملكة دورًا رئيسًا في تقديم وإقرار العمل العالمي بشأن قرار سلامة المرضى خلال الدورة الثانية والسبعين لجمعية الصحة العالمية.

اقرأ أيضا:

«الربيعة» يستعرض أبرز إنجازات القطاع الصحي خلال رؤية 2030

المستوى الوطني

وأضاف أن من الأمثلة الواضحة على التزام المملكة بأجندة سلامة المرضى العالمية إدخال سلامة المرضى على أجندة مجموعة العشرين لأول مرة خلال رئاسة المملكة للقمة عام 2020.

كما تم على المستوى الوطني إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى في عام 2017؛ بهدف التركيز على مبادرات سلامة المرضى مع رؤية طويلة الأجل لتحقيق رعاية صحية أكثر أمانًا للجميع.

تعاون مع منظمة الصحة

وأشار الوزير إلى أنه في عام 2020، أصبح المركز السعودي لسلامة المرضى مركزًا متعاونًا مع منظمة الصحة العالمية بشأن سياسات واستراتيجيات سلامة المرضى.

وأكد وزير الصحة في ختام كلمته أن المملكة تتخذ موقفًا راسخًا بالتنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة للجميع، ودعم الجهود العالمية والإقليمية لنقل الحوار العالمي بشأن سلامة المرضى من مرحلة القرار إلى مرحلة التنفيذ .

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية سلامة المرضى فهد الجلاجل مؤتمر دواب مدينة مونترو وزير الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
اتهم أبناء محافظة بالخيانة.. النيابة توجه بالقبض على «شاعر» بسبب قصيدة

اتهم أبناء محافظة بالخيانة.. النيابة توجه بالقبض على «شاعر» بسبب قصيدة

٠٨:١٧ م، الثلاثاء، ٠٧ يناير ٢٠٢٠
«الصحة» توضح نوع اللقاح المتاح في الجرعة التنشيطية

«الصحة» توضح نوع اللقاح المتاح في الجرعة التنشيطية

٠٩:١٥ م، الأثنين، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١
الطقس: بارد إلى شديد البرودة على شمال ووسط وشرق المملكة

الطقس: بارد إلى شديد البرودة على شمال ووسط وشرق المملكة

٠٤:١٧ ص، الأربعاء، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٣
«اللانينيا».. ظاهرة تؤثر على أجواء المملكة في الخريف والشتاء

«اللانينيا».. ظاهرة تؤثر على أجواء المملكة في الخريف والشتاء

١١:٣٨ م، الأثنين، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *