الأسهم تتراجع والذهب يخسر ومكاسب أسبوعية للنفط

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مؤشرات سوق الأسهم الرئيس بالمملكة، بنهاية الأسبوع الماضي، تراجعا بنسبة 1.1%، مسجلا أدنى إغلاق منذ أكثر من شهرين.

وأنهى الذهب تعاملات الأسبوع متراجعا نحو أدنى مستوى لعام 2023، بينما سجل النفط مكاسب أسبوعية، بعد بيانات اقتصادية ومع ترقب آفاق الطلب والمعروض من الخام.

مؤشر سوق الأسهم

أنهى مؤشر السوق ، جلسة الخميس الماضي، على تراجع بنسبة 1.1 %، ليغلق عند 10153 نقطة “- 116 نقطة”، بتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

ليواصل مؤشر السوق هبوطه، للجلسة الخامسة، مسجلا خلالها انخفاضا بأكثر من 400 نقطة، وبنسبة 4%، حسب “الاقتصادية”.

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بانخفاض 9.70 دولار

ورغم المكاسب التي حققها الذهب، في تعاملات الخميس الماضي، إلا أنه تكبد خسارة أسبوعية، حين تراجع الذهب بالتعاملات الآجلة في كوميكس بنيويورك، يوم أمس الجمعة، عند 1,817.10 دولار للأوقية، بانخفاض 9.70 دولار، أو 0.5٪ خلال اليوم، وحسب “Investing”، فعلى مدار الأسبوع، خسرت 23.30 دولارًا، أو 1.3٪.

كان ، الذي تم متابعته عن كثب من قبل بعض المتداولين، عند 1,811.45 دولارًا أمريكيًا بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 10.86 دولارات أمريكية أو 0.6٪ خلال اليوم.

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الدولار يحلّق

سجل أعلى مستوى له في سبعة أسابيع، مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما بلغت عائدات سندات الأمريكية أعلى مستوياتها منذ عام 2007

كان كل هذا على خلفية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يلجأ إلى المزيد من الإجراءات النقدية المتشددة وسط “التضخم الأكثر ارتفاعًا في الولايات المتحدة”

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النفط يصعد

وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، وتجاهل المستثمرون في سوق النفط بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في يناير، ما يهدد باستمرار تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

خام برنت

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل ارتفاعًا 1.5% أو 95 سنتًا لتسجل 83.16 دولار للبرميل عند التسوية، ليحقق عقد الشهر التالي مكاسب أسبوعية 0.2%.

كما صعد خام غرب تكساس الأمريكي تسليم أبريل 1.2% أو ما يعادل 93 سنتًا عند 76.32 دولار للبرميل،

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