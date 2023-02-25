متابعة وتوجيه وتحفيز.. نصائح وإرشادات خلال فترة الاختبارات

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ساعات وتنطلق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ، حيث من المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم غد الأحد الموافق 26 فبراير 2023م.

وفي هذا السياق، وجهت إدارة تعليم نجران نصائح وإرشادات خلال فترة الاختبارات ليؤدي الطلاب اختباراتهم في راحة وطمأنينية وبدون أي ضغوط.

وقالت الإدارة، عبر حسابها في “تويتر” “أولياء الأمور الأعزاء .. شركاء النجاح .. أنتم عنصرٌ مهمٌّ من عناصر منظومة التعليم في المجتمع متابعتكم المستمرة لأبنائكم، وتوجيههم، وتحفيزهم يُسهم في نجاحهم وتفوقهم بإذن الله تعالى”.

وأضافت “عزيزي ولي الأمر، ساعد ابنك على وضع خطة تمكنه من تنظيم وقته، وتجنب الضغط على الطالب خلال مرحلة الاختبارات، واحرص على حصول الطالب على فترة راحة بين الحين والآخر”.

ويؤكد الخبراء أيضا على مجموعة من العوامل المهمة والتي تساعد على حصول الطالب على أفضل النتائج خلال الاختبارات كالتالي:

– الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى

– الحصول على القدر الكافي من الراحة

– الذهاب إلى المدرسة وقاعات الاختبارات مبكراً

– قراءة أسئلة الاختبارات بعناية ودقة

– في حالة وجود أسئلة صعبة يفضل تركها لآخر الاختبارات لمنع تضييع الوقت

– أهمية تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى الاختبارات

900 ألف يؤدون الاختبارات بالرياض

هذا ويؤدي أكثر من 900 ألف طالب وطالبة (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي) بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يوم غدٍ الأحد 6 / 8 / 1444هـ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ.

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وتبدأ الاختبارات التحريرية لجميع المراحل الساعة الـ7 صباحاً، وتجرى اختبارات الغائبين بعذر للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة ونظام المقررات في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث 20 / 8 / 1444هـ.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة لتعليم بمنطقة الرياض، عبد السلام الثميري أن كافة الإدارات المعنية ومكاتب التعليم قد أكملت استعداداتها لانطلاقة الاختبارات التحريرية وتهيئة كل سبل الراحة للطلاب والطالبات والطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس؛ مبينا أن ١٥٠٠ مشرف ومشرفة سيتابعون سير وأداء الاختبارات ميدانياً من خلال الزيارات الإشرافية الخاصة بالاختبارات.

موعد إعلان نتائج الاختبارات

وأشار الثميري إلى أن إدارة التوجيه الطلابي بنين وبنات قد خصصت أرقاماً لتقديم خدمة الاستشارات الهاتفية الخاصة بالاختبارات خلال الفترة من يوم الأحد إلى الخميس من ٦-١٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ على الأرقام التالية :

-بنين (٠٥٥٣٠٦٠١٩٦) و (٠٥٠٧٠٩٧٠٤٠) وبنات : (٠١١٤٠٩٣٢٩٨) و (٠٥٤٤٦٨٥١٥٣) للفترتين الصباحية من ٩ إلى ١ ظهرا والمسائية خلال الواتساب إلى ٩ مساء ً .

وبيّن أن رصد الدرجات وتدقيقها في نظام نور واستخراج النتائج وكشوف الدرجات سيكون قبل نهاية دوام يوم الخميس 10 / 8 / 1444هـ.

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