شاهد.. عريس من الإيغور دخل شقته يوم الزفاف فوجد الفاجعة

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لم تكتمل فرحة شاب من الإيغور في ليلة زفافه على عروسه، حيث تفاجئ عند عودته بصحبة عروسه وأهله ليلة أمس الجمعة، أن منزله الكائن في بلدة المشارع بالأغوار الشمالية قد تعرض لحريق كبير.

وحسب وكالة “عمون” الأردنية، فقد أتى الحريق على كامل أثاثه ومحتوياته، لينقلب العرس والفرحة إلى حزن وصدمة .

يتيم الأب

العريس وهو يتيم الأب وشاب يبلغ من العمر “28 عاما”، هو أكبر الأبناء لعائلة بسيطة وملتزمة هم ولدين و4 بنات لأم أرملة تعمل بـ”المياومة” أيضاً في المنطقة الزراعية بالأغوار، كما يروي أحد أقاربهم للوكالة.

“أم مجاهد”، لم يكن همها بعد رحيل زوجها قبل نحو عامين إلا أن تربي أبنائها وبناتها من كدها وتعبها وأن تفرح بهم، نعم الظروف المعيشية صعبة، ولكن مع الإصرار والعزيمة شاءت قدرة الله أن تلملم الأم أحزانها وتقف بقوة وصلابة لتضيف بمساعدة أبنائها غرفتين أعلى البيت لتزوج بكرها.

وحالت الأقدار دون اكتمال الفرحة بعد تفاجئهم بحريق المنزل الذي أتى على معظم ما فيه من تعب السنين وذكرياته، لتدخل الأسرة والجيران بحالة من الصدمة بعد احتراق المنزل بليلة الزفاف.

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