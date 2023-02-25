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سفرة لإفطار 100 صائم بالقرب من المسجد الحرام طوال شهر رمضان
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سفرة لإفطار 100 صائم بالقرب من المسجد الحرام طوال شهر رمضان

سفرة لإفطار 100 صائم بالقرب من المسجد الحرام طوال شهر رمضان

سفرة لإفطار 100 صائم بالقرب من المسجد الحرام طوال شهر رمضان
٠٥:٠٩:٢٥ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أحد مظاهر الاستعداد لشهر رمضان المبارك، عبر إعداد سفرة لإفطار 100 صائم طوال الشهر الفضيل.

تبرع بها فاعل خير

وأفاد مصور الفيديو أن السفرة أقيمت بجوار المسجد الحرام، وقد تبرع بها فاعل خير، وذلك ضمن مشروع سفرة الصائم الرمضانية، التابع لجمعية البر الخيرية بالخوية.

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ضوابط مقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد الحرام

تصاريح إفطار الصائمين

وفي وقت سابق، أتاحت رئاسة شؤون الحرمين خدمة إصدار تصاريح إفطار الصائمين بالمسجد الحرام إلكترونيًا وفق عدد من التسهيلات والضوابط.

وأوضحت أنه يتم التسجيل الإلكتروني في مشروع تنظيم إفطار صائم للأيام البيض ويومي الاثنين والخميس.

3 خطوات لمشروع تنظيم إفطار صائم

ووفقًا للأنفوجراف المنشور على صفحة رئاسة  شؤون الحرمين فإنه سيتم اتباع بعض الخطوات ومنها:

1- تخصيص سفرتين للأفراد و4 سفر للجهات الخيرية.

2- السفر في الدور الأول بتوسعة الملك فهد للتوزيع اليدوي في المسعى.

3- موظفون للإشراف على عمليات إفطار الصائمين داخل المسجد الحرام والالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.

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أخبار السعودية اليوم المسجد الحرام جمعية البر الخيرية سفرة لإفطار الصائمين مظاهر الاستعداد لرمضان

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