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ضبط مركب إيراني تعاون في تهريب نصف طن حشيش داخل الكويت
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ضبط مركب إيراني تعاون في تهريب نصف طن حشيش داخل الكويت

ضبط مركب إيراني تعاون في تهريب نصف طن حشيش داخل الكويت

ضبط مركب إيراني تعاون في تهريب نصف طن حشيش داخل الكويت
٠٥:٤٥:٤٨ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الإدارة العامة للمخدرات في الكويت، مركبا وعليه 7 بحارة إيرانيين ممن تعاونوا وجلبوا المخدرات لضابط متورط في إدخال نصف طن حشيش إلى البلاد، قبل خروجهم من المياه الإقليمية.

القبض على ضابط

وألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على ضابط بعد تورطه بإدخال كمية كبيرة من مخدر الحشيش إلى البلاد عن طريق البحر مستغلا وظيفته، وضبط الكمية والتي تقارب نصف طن، حسب “الراي”.

وأجري التحقيق مع الضابط، والبحث في ما إذا كان قد أدخل مخدرات من قبل ومن يتعاون معه.

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عصابة دولية منظمة

وبعد أن ضبطت السلطات الكويتية، شحنة تحتوي على 15 مليون حبة مخدرة، وقرابة نصف طن من بودرة “لاريكا” المستخدمة في تصنيع المخدرات، نشرت وسائل إعلام كويتية، مطلع الشهر الجاري، تفاصيل عن المصنع الذي يتولى تصنيع هذه المواد.

وأسفرت التحقيقات الأولية مع المتهمين عن وجود عصابة دولية منظمة تقف خلفهم وتستهدف إغراق الكويت بمؤثرات عقلية خطيرة، حيث أرسلت لهم بودرة خام اللاريكا ومكائن كبس الأقراص من الصين، حسب القبس”.

وأكدت مصادر دخول الإنتربول على خط القضية لملاحقة هذه العصابة الدولية ومتهمين آخرين، لافتة إلى أن 8 ملايين حبة لاريكا كانت معدة للتهريب إلى دولة مجاورة.

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إيران الكويت بحارة إيرانيون تهريب مخدرات ضبط مركب

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