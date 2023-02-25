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عقوبة قاسية تنتظر أولياء الأمور من زعيم كوريا الشمالية.. في هذه الحالة
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عقوبة قاسية تنتظر أولياء الأمور من زعيم كوريا الشمالية.. في هذه الحالة

عقوبة قاسية تنتظر أولياء الأمور من زعيم كوريا الشمالية.. في هذه الحالة

عقوبة قاسية تنتظر أولياء الأمور من زعيم كوريا الشمالية.. في هذه الحالة
٠٤:٤١:١٤ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تلقى أولياء الأمور في كوريا الشمالية، مؤخرا، تحذيرا من عواقب قاسية تترتب على من يسمح لأولاده بمشاهدة أفلام هوليوود الأمريكية.

معسكر عمل لمدة 6 أشهر

وحسب تقرير لإذاعة آسيا الحرة، تلقى الأهالي في كوريا الشمالية، إخطارات، بعدم تسامح السلطات مع الذين يسمحون لأولادهم بمشاهدة أي محتوى غربي.

وسيتم إرسال والد الطفل الذي يتم ضبطه وهو يشاهد أفلاما أو برامج تلفزيونية أجنبية، إلى معسكر عمل لمدة ستة أشهر.

كما سيضطر أطفالهم إلى العمل في الخدمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وشملت العقوبات، أولئك الذين يضبطون وهم يتحدثون أو يرقصون أو يغنون وفق “الثقافة الكورية الجنوبية”.

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المثل الاشتراكية

وخلال اجتماعات عقدت خصيصا لإخطار الأهالي بالعقوبات الجديدة، قال مسؤول: ” “تعليم الأطفال يبدأ من المنزل. إذا لم يقم الآباء بتعليم أطفالهم، فسوف يرقصون ويغنون عن الرأسمالية ويصبحون معادين للاشتراكية”.

وحسب “تليجراف” البريطانية، دعت السلطات في بيونجيانج وفق التقرير، الآباء لتثقيف أبنائهم وفق المثل الاشتراكية للدولة.
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افلام هوليود بيونجيانج عقوبات على أهالي كوريا الشمالية كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

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