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وظائف في عدة تخصصات بـ” نوماك”.. رابط التقديم
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وظائف في عدة تخصصات بـ” نوماك”.. رابط التقديم

وظائف في عدة تخصصات بـ” نوماك”.. رابط التقديم

وظائف في عدة تخصصات بـ” نوماك”.. رابط التقديم
٠٤:٠٥:١٢ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروعها في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مشغل محلي / ميداني – محطة تحلية التناضح العكسي (رابغ).

مهندس التحول – RO / محطة تحلية (رابغ).

مشغل غرفة التحكم – RO / محطة التحلية – الشقيق ورابغ.

فني ميكانيكي.

مهندس كهربائي – WDEC.

مهندس تخطيط أول ، أملج.

مهندس التحول – الطاقة الشمسية الكهروضوئية (الشبكة / الإرسال) – مشروع البحر الأحمر – أملج.

سكرتير ومراقب وثائق – صويبة.

ضابط استقدام بجدة.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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