تواصل – فريق التحرير

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج سكني مع أسئلة عدد من المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موضحًا عددًا من الأمور التي تخص البرنامج.

استرداد القيمة المضافة

سأل أحد المواطنين:” هل يشملني استرداد ضريبة القيمة المضافة لأن التاريخ يشملني بس عن طريق الموقع مو راضي يدخلني بسبب كلمة المرور غير صحيحة وأيقونة نسيت كلمة المرور مو راضية تشتغل؟”.

ورد العناية بالمستفيدين “سكني”، :”صحة استحقاق المواطن” للتحمل الضريبي تعني عدم وجود مسكن أو عقار سكني باسم المواطن عند التحقق من وزارة العدل أو عدم وجود قرض سكني باسمه لدى الصندوق العقاري أو البنوك التجارية”.

اشترى فيلا ويريد استرداد القيمة المضافة

وسأل آخر:” اشريت فيلا بتاريخ 2020/6/3 ودفعت ضريبة القيمة المضافة كيف يمكنني استرداد قيمة الضريبة المضافة؟”.

رد “سكني” جاء بأنه :” يمكنك الاستفادة من مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول من خلال إصدار شهادة الإعفاء الضريبي عبر موقع أو تطبيق سكني”.

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الدولة تتحمل الضريبة

وقال مواطن آخر :” هل يشمل استرداد ضريبة التصرفات العقارية البناء الذاتي؟”.

أوضح “سكنب” أنه :” بموجب الأمر الملكي تتحمل الدوله ضريبة التصرفات العقارية التي تنطبق على المسكن الأول القائم مثال : ( فيلا – شقة – دور – دوبليكس) ولا يشمل الأراضي او البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية”.

استحقاق الأعزب

أوضح برنامج “سكني”، أن الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوج.

ومؤخرا، أعلن برنامج “سكني”، عن إطلاق برنامج الدعم السكني المحدث والذي يأتي تلبية لاحتياجات المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم.

وأتاح البرنامج المحدث مزايا متنوعة وخيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية التي تناسب شرائح المستفيدين كافة بشكل عام والفئات الأشد حاجة للتملك على وجه الخصوص. اقرأ أيضا اشترى أرضا للسكنى ثم غير نيته للتجارة كيف يخرج زكاتها.. المفتي يجيب

مزايا سكني المحدث

وأكد “سكني”، في بيان صحفي ، أنّ من ضمن مزايا برنامج الدعم السكني المحدث ما يلي:

– توفير حلول ومزايا متنوعة للمستفيدين شملت على دعم مالي فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال

– دعم عيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، ما يتيح البرنامج المحدّث للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية لـ : منتج البيع على الخارطة، منتج الوحدات السكنية الجاهزة، منتج البناء الذاتي إضافة إلى منتج أرضك دعمك.

– برنامج الدعم المحدث وفّر خدمة “صمم دعمك” من خلال منصة المستشار العقاري والتي تتيح للمستفيد تصميم دعمه السكني بما يتناسب مع رغباته واحتياجاته للتملك.

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– إمكانية الاستفادة من الحلول والخيارات لبرنامج الدعم السكني المتنوعة بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70%.

استمرار الدعم السكني

في سياق متصل، أكد “سكني “على استمرارية الدعم بما يُمكن الأسر السعودية من تملك السكن الملائم وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين الأشد حاجة وتعزز من فرص تملكهم للسكن الملائم بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم لمنازلهم وفق إجراءات سهلة وميسرة.

الجدير بالذكر أن برنامج “سكني” نجح في خدمة أكثر من 1.4 مليون أسرة سعودية نهاية 2022، والوصول بمستهدف التملك السكني إلى أكثر من 60% عام 2020 بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، كما يُتيح لمستفيديه الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وخدمة المستشار العقاري التي تُقدم أفضل 5 توصيات تمويلية وسكنية متنوعة تُسهل من رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم.

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