وكيل النيابة العامة: المملكة تأسست على ثوابت متينة وقيم متوارثة

تواصل – واس:

أكد وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، أن ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية، رُسّخ المبادئ الأساسية والقيم السامية في أعماق الدولة، ونهل المواطن هذه القيم وسار على نهجها يصنع التطور ويرتقي بسماء الدولة عالياً نحو القمم.

الاستقرار الداخلي وتحقيق الأهداف

وقال في كلمةٍ بهذه المناسبة: إن وتيرة تسارع التحوّل المعيشي والاستقرار الداخلي يعود إلى رجال شكّلوا خارطة طريق لتحقيق الأهداف السامية والقيم الرفيعة، وما نشهده من عدل ورغد عيش لم يكن وليد اللحظة، بل هو ماضٍ وتاريخ وأمجاد بدأها الأجداد وحافظ عليها ودعهما وأكملها الأبناء والأحفاد.

وأضاف: أن يوم التأسيس فرصة تتجدد كل عام ليتزايد شعورنا بالانتماء لهذا الكيان العظيم والصرح الشامخ المجيد، وما نراه من تلاحم وترابط بين الشعب الكريم والقيادة الرشيدة – أيدها الله – يعد السمة الأبرز التي قامت عليها الدولة، ما جعلها أمةً متكاتفة متآلفة تنعم بالأمن والأمان، واستطاعت بفضل الله ثم قيادة الدولة، الوصول إلى نهضة تنموية في المجالات التعليمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعمرانية، وثورة تقنية في كافة المجالات جعلها الرائدة في المنطقة ومثال يحتذى به.

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ترسية معالم الدولة

وأكد الشيخ الشلعان، أن ما كافح من أجله المؤسس الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – لترسية معالم الدولة، وما بذله الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – رحمه الله – من غالٍ ونفيس لينعم منتمي هذه الدولة بالخير الوفير، وما حافظ عليه مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتوفير أرقى سبل العيش للمواطن ليحظى بحياة كريمة، وما ناضل من أجله سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – من خلال رؤية ثاقبة وطموح يعانق عنان السماء لترسية الدولة في مقدمة وأوائل الدول، يعد رحلة مجد وكفاح وملاحم سطرت بعبق الماضي وأصالة الحاضر.

واختتم معالي وكيل النيابة العامة كلمته، كلمته سائلاً الله الرحمة والمغفرة لرجالات الدولة من مؤسسيها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويكلأهما بالتوفيق والسداد وتحقيق الآمال والمبتغيات.