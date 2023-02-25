تكفير الذنوب والاستعداد لشهر رمضان

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ورد في حديث أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: “الصَّلواتُ الخَمْسُ، والجُمُعةُ إِلى الجُمُعَةِ، كفَّارةٌ لِمَا بَيْنهُنَّ، مَا لَمْ تُغش الكبَائِرُ” رواه مسلم.

عمود الإسلام

وشرح الإمام ابن باز -رحمه الله- أن الحديث الصحيح دليل على فضل الصلوات وما فيها من الخير العظيم، وأنها من أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا، والصلاة هي عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه، ومن استقام عليها فهو الناجي السعيد، ومن أضاعها فهو الهالك.

ولهذا أثنى الله على أهلها كثيرًا في كتابه العظيم، كما قال ابن باز، ووعدهم الخير الكثير كما قال جل وعلا: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ”.

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أسباب عدم تكفير السيئات

وفي حديث أبي هريرة يقول ﷺ: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، يعني ما دام العبد قد اجتنب الكبائر وهي الذنوب العظيمة التي جاء فيها الوعيد بالنار أو بعذاب القبر أو بغضب الله أو فيها حد من الحدود أو نفي الإيمان عن صاحبها، كما قال جمع من أهل العلم أو تبرأ النبي ﷺ من فاعلها، كل هذه أمور عظيمة يجب الحذر منها وهي من أسباب عدم تكفير السيئات بتعاطي الصلوات وفعل الواجبات حتى يدع هذه المحرمات.

الإصرار على الكبائر

وفي لفظ: إذا اجتنب الكبائر فإذا أتى بالصلوات الخمس ولكنه مصر على الزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو أكل الربا صارت هذه الذنوب من أسباب حرمانه تكفير السيئات حتى يتوب إلى الله منها، حتى يدعها ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31] فالآية الكريمة توافق ما دل عليه الحديث إِنْ تَجْتَنِبُوا لأنها خطاب للمسلمين وغيرهم.

والكبائر أعظمها الشرك، فإذا اجتنب العبد الشرك واجتنب المعاصي التي هي من الكبائر من الزنا والسرقة والعقوق والربا والغيبة والنميمة ونحو ذلك صارت سيئاته الصغائر مغفورة بصلواته واجتنابه الكبائر.

وصايا نافعة مع استقبال رمضان

ومن ناحية أخرى، قال الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى سابقًا، إنه يجب على الإنسان أن يجدد التوبة لله في مقتبل رمضان، ويتعاهد قلبه ويسعى في إصلاحه، ويبرأ مما فعله من محرمات، ويسعى في التثبت من نية صالحة خالصة.