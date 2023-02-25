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انهيار جسر في هذه الدولة يتسبب في تعليق الصادرات
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انهيار جسر في هذه الدولة يتسبب في تعليق الصادرات

انهيار جسر في هذه الدولة يتسبب في تعليق الصادرات

انهيار جسر في هذه الدولة يتسبب في تعليق الصادرات
٠٣:٠٢:٢٢ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

أعلنت الإكوادور أنها ستعلق جزئيًا صادرات النفط الخام أثناء فحص سلامة اثنين من أنابيب الأمازون بعد انهيار جسر.

إغلاق بئرين

وقالت شركة “بترو-اكوادور” الحكومية ، المسؤولة عن 78 % من إجمالي استخراج النفط الخام في البلاد وبلغ إنتاجها حوالى 481 ألف برميل يوميا في 2022، إنه سيتم إغلاق بئرين تدريجياً بعد انهيار جسر فوق نهر ماركر في مقاطعة نابو بالقرب من الأنبوبين.

ولم تتأثر الخطوط لكن الشركة أوقفت عمليات محددة في إجراء احترازي. وهي تأمل أن تبدأ الضخ مجددا خلال أسبوع.

القوة القاهرة

أعلنت الحكومة “القوة القاهرة” ، مما يعني أن الشركة لن تواجه عقوبات لعدم تلبية طلبات العملاء بحسب الفرنسية.

ولم تحدد “بترو-اكوادور” متى وكيف ستتأثر الصادرات، لكنها قالت إنها ستبقي العملاء على اطلاع على الوضع.

النفط الخام

ويشكل النفط الخام الجزء الرئيسي من صادرات الإكوادور الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وقد شكل النفط ثلثي إجمالي إنتاجها العام الماضي وبلغت عائداته حوالى 10 مليارات دولار تمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي.

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الكلمات الدلالية:
الأكوادور الصادرات في الأكوادور النفط الخام سقوط جسر

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