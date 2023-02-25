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التأمينات الاجماعية توضح شروط الحصول على تعويض الدفعة الواحدة دون سن الـ60
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التأمينات الاجماعية توضح شروط الحصول على تعويض الدفعة الواحدة دون سن الـ60

التأمينات الاجماعية توضح شروط الحصول على تعويض الدفعة الواحدة دون سن الـ60

التأمينات الاجماعية توضح شروط الحصول على تعويض الدفعة الواحدة دون سن الـ60
٠٣:٢٢:٢٢ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحالات والشروط التي يحق فيها للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام، تسلم تعويض الدفعة الواحدة، دون الانتظار لبلوغ سن الستين.

وأفادت “التأمينات” أن الشروط هي:

1- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.

2- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهراً.

3- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.

4- من أسقطت عنه الجنسية.

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إبقاف المعاش

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، أن هناك حالات معينة يتم فيها إيقاف المعاش عن المستفيد.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن إيقاف المعاش للمستفيد يكون في الحالات التالية:

حالات إيقاف المعاش:

1 – الوفاة.

2 – زواج إحدى المستفيدات.

3 – انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين.

4 – التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.

5 – تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ 26 سنة.

6 – بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما لم يثبت مواصلته للدراسة.

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