تواصل- واس:

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي، خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.

فريق من المختصين

وأوضحت الإدارة أن فريق من المختصين في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي سيقومون بالرد على جميع الاستفسارات طوال فترة الاختبارات خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء من الساعة الـ 8 صباحاً إلى الساعة الـ 12 ظهراً، على الرقم (0175231019).

وأشارت إلى أن الخدمة تهدف إلى تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم، وتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لهم أثناء فترة الاختبارات.

الاختبارات غدًا الأحد

أعلنت إدارة تعليم الرياض، عن بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني لأكثر من ٩٠٠ ألف طالب وطالبة، غدًا الأحد في كافة مدارس المنطقة.

وقالت “تعليم الرياض” عبر موقع “تويتر” :” وسط اكتمال الاستعدادات من كافة المدارس والإدارات المعنية ..تبدأ غداً الأحد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لأكثر من ٩٠٠ ألف طالب وطالبة”.

وأوضحت أن الاختبارات تشمل الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي.

تعليم حائل

كما أعلنت إدارة تعليم حائل عن بدء الاخبارات غدًا في تمام الساعة الثامنة صباحًا في جميع مدارس البنين والبنات.

وكانت تمت الاختبارات الشفهية والعملية للطلبة في كافة المراحل، الأحد الماضي الذي وافق الثامن والعشرين من شهر رجب، واستمرت حتى يوم الثلاثاء الأول من شهر شعبان.

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