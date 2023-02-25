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متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة يروى تفاصيل المساعدات للمناطق المنكوبة

متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة يروى تفاصيل المساعدات للمناطق المنكوبة

متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة يروى تفاصيل المساعدات للمناطق المنكوبة
٠٢:٢٩:٠١ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن توقيع اتفاقية طبية، يستفيد منها أكثر من 218 ألف شخص في سوريا، خلال منتدى الرياض الدولي الإنساني.

50 مليون دولار

ومن جانبه، قال د.سامر الجطيلي متحدث مركز الملك سلمان: “حرصنا على إبراز قضية التدخل الإنساني العاجل ووقعنا 7 اتفاقيات بقرابة الـ 50 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي للمناطق المنكوبة”.

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14 طائرة إغاثية

وأوضح الجطيلي أن مجمل المساعدات المرسلة إلى المناطق المنكوبة من زلازل سوريا وتركيا، حتى الآن، بلغت 14 طائرة تضم كل طائرة مابين 30-40 طن من المساعدات.

وتركزت المساعدات الأولى على التدخل الإنساني العاجل، أو المرحلة الطارئة، وتتركز على الأمن الغذائي والإيواء، والصحة والمساعدات الطبية.

وتابع أن جزء كبيرا من المساعدات ذهب مباشرة إلى الداخل السوري، وكذلك المناطق المتضررة في تركيا.

الجسر الجوي مستمر

من ناحية أخرى، أكد الجطيلي استمرار الجسر الجوي السعودي الإغاثي لمساعدة المتضررين في زلزال سوريا وتركيا، فضلا عن تواجد فرق الهلال الأحمر السعودي، وفريق مركز الملك سلمان للإغاثة.

الكلمات الدلالية:
الجسر الجوي السعودي المساعدات الإغاثية زلزال سوريا وتركيا مركز الملك سلمان للإغاثة

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