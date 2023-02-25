قادمة من سوريا.. الجيش الأردني يسقط مسيرة مفخخة بأسلحة وقنابل يدوية

تواصل- فريق التحرير:

أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، أن قوات حرس الحدود أسقطت طائرة مسيرة قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود الأردنية وهي تحمل قنابل يدوية وبندقية.

مسيرة من سوريا

وحسب البيان، فإن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، قال: إن “قوات حرس الحدود، رصدت … محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود، بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية”.

بندقية و4 قنابل

وأضاف أنه “بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على بندقية إم فور، وأربع قنابل يدوية وتبين أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود”.

وأكد أن “القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه”.

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