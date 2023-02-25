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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده
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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده
٠١:٣٢:١٤ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد – أيده الله – بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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الكلمات الدلالية:
أمير الكويت اليوم الوطني الكويتي خادم الحرمين ولي العهد

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