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الذهب يواصل التراجع في أسواق المملكة
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الذهب يواصل التراجع في أسواق المملكة

الذهب يواصل التراجع في أسواق المملكة

الذهب يواصل التراجع في أسواق المملكة
٠١:٣٨:٤٧ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

واصلت أسعار الذهب، اليوم السبت الموافق 25 من فبراير، انخفاضها مقارنة بأسعار أمس الجمعة ، حيث سجل عيار 24 نحو 218.48 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.27 ريال.

عيار 21 يسجل 191.17 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 191.17 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.86 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.44 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.24 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6795 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1529 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 218.476 ريال.

أسعار الذهب أمس 

سجل عيار 24 نحو 219.93ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.60  ريال، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 192.44ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.95 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.29  ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.96 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6840ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1540 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 219,928 ريال.

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