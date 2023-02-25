الذهب يواصل التراجع في أسواق المملكة

سجل عيار 24 نحو 219.93ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.60 ريال، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 192.44ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.95 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.29 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.96 ريال.