تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم الرياض، عن بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني لأكثر من ٩٠٠ ألف طالب وطالبة، غدًا الأحد في كافة مدارس المنطقة.

وقالت “تعليم الرياض” عبر موقع “تويتر” :” وسط اكتمال الاستعدادات من كافة المدارس والإدارات المعنية ..تبدأ غداً الأحد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لأكثر من ٩٠٠ ألف طالب وطالبة”.

وأوضحت أن الاختبارات تشمل الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي.

كما أعلنت إدارة تعليم حائل عن بدء الاخبارات غدًا في تمام الساعة الثامنة صباحًا في جميع مدارس البنين والبنات.

وكانت تمت الاختبارات الشفهية والعملية للطلبة في كافة المراحل، الأحد الماضي الذي وافق الثامن والعشرين من شهر رجب، واستمرت حتى يوم الثلاثاء الأول من شهر شعبان.

إجازة يوم التأسيس يومي الأربعاء والخميس القادمين

ووافقت إجازة يوم التأسيس الأربعاء والخميس الثاني والثالث من شهر شعبان، الموافق 22، 23 من فبراير الجاري، لتنطلق الاختبارات النهائية في الأسبوع الثالث عشر.

يأتي ذلك فيما تبدأ الاختبارات التحريرية يوم غد الأحد الموافق السادس من شعبان، وتستمر حتى الخميس العاشر من الشهر نفسه.

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موعد الإعلان عن النتيجة

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة مع نهاية دوام يوم الخميس. ثم يحصل الطلبة على إجازة رسمية لمده 10 أيام حتى بداية الفصل الدراسي الثالث يوم 20 من شهر شعبان الموافق 12 من شهر مارس.

وسوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 شعبان القادم، ويستمر على حسب توزيع الفصول في جدول التقويم في الرابع من ذي الحجة، وهو الفصل الأخير للدراسة بالمملكة.

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إجازة عيد الفطر المبارك

وأعلنت وزارة التعليم عن إجازة عيد الفطر المبارك التي ستبدأ من يوم 22 رمضان وتستمر حتى يوم ٥ شوال، يعود بعدها الطلاب للدوام في الفصل الدراسي الثالث حتى نهاية الفصل.

وهناك إجازة يومي 8 و9 ذي القعدة في الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثالث، وبعد انتهاء الأسبوع الثالث عشر سوف يقوم الطلاب بأداء الاختبارات النهائية قبل إجازة نهاية العام.