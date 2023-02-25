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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
٠١:٣٠:٢٧ م، السبت، ٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت 25 من فبراير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.97 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.73

ريال قطري 1.02

جنيه إسترليني 4.50

فرنك سويسري 4.01

أسعار العملات الأجنبية أمس

وأمس سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.99 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.53

فرنك سويسري 4.04

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