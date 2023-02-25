25 يومًا على رمضان.. أجندة فعّالة لاستقبال الشهر الكريم؟

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يترقب المسلمون في كل أنحاء العالم حلول شهر رمضان المبارك، والذي يحل علينا بعد حوالي 25 يومًا تقريبًا.

الجميع مشتاقون لشهر الصيام والبركات والنفحات والقيام والتراويح وصلة الرحم وزيارة ذي القربى، ففيه تتعاظم الأجور وتمحى الخطايا والسيئات، وتُرفع أكف الضراعة ليل نهار طلباً للرحمة والمغفرة والقبول الحسن.

فضل شهر رمضان

ورد في فضل شهر رمضان العديد من الأحاديث النبوية الشريفة منها:

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” هذا شهر رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين “.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ، وينادى مناد كل ليلة : يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة “.

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وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة ،وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه مردة الشياطين ، وفيه ليلة خير من ألف شهر من حُرم خيرها فقد حُرم “.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين”.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول “الصلواتُ الخمسُ ، والجمعةُ إلى الجمعةِ ، ورمضانُ إلى رمضانَ ، مكفِّراتُ ما بينهنَّ إذا اجتَنَبَ الكبائر”.

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وقال الإمام المناوى رحمه الله : (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان) أي صلاة الجمعة منتهية إلى الجمعة وصوم رمضان منتهياً إلى صوم رمضان (مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) شرط وجزاء دل عليه ما قبله ومعناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فلا تغفر لا إن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة فإن كانت لا تغفر صغائره.

وعن عمار بن ياسر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال : « آمين . آمين . آمين » ، ثم قال :« من أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله ، قولوا : آمين . ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ، قولوا : آمين . ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فأبعده الله ، قولوا : آمين».

وعن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فصعد المنبر فقال : « آمين » . ثم قال « آمين » . ثم قال « آمين » ، قال : « أتاني جبريل فقال : من ذكرت عنده فلم يصل عليك ، فدخل النار فأبعده الله ، فقلت : آمين ، ومن أدرك أحد والديه فدخل النار فأبعده الله ، فقلت : آمين ، ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله ، فقلت : آمين »([9]).

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كيف تستعد لاستقبال شهر رمضان؟

كي تبلغ شهر رمضان ويكتبك الله من المقبولين فيه، عليك أن تستعد من الآن، فهو شهر الخير والعطاء والإيمان والصلة بالله وشهر الصدقات وكذلك شهر القرآن الكريم وصلة الأرحام والبر والخير.

الصدقات

يجب أن تضع خطة في رمضان تحولك لإنسان مختلف، فابدأ من الآن بالتجهيز لإخراج الصدقات في رمضان بأي مبلغ ولو القليل.

صلة الأرحام

كما أن “صلة الأرحام” من أهم ما قد يقربك إلى الله في رمضان، فابدأ من الآن بوضع خطة هذا العام لتقضي وقتًا مع جميع أقاربك من العائلة في رمضان.

القرآن الكريم

هو شهر القرآن، فانوِ أن تختم القرآن الكريم هذا العام، واجعل لك وردًا يوميًا ثابتًا منه لتنال شفاعته.

كما يمكنك أن تقرأ كل يوم آية من القرآن الكريم وتقوم بتنفيذ هذه الآية على حياتك في هذا اليوم بنية أن يحيي القرآن حياتك كلها.

الصلاة في أوقاتها وصلاة الفجر

عليك أن تضع خطة لنفسك من الآن بأن تؤدي الصلاة في أوقاتها في جماعة حتى يُقبل صيامك، كما عليك أن لا تفوت صلاة الفجر لما لها من فضل عظيم.

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فضيلة المفتي

أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام، أنه يجب على المسلم أن يفرح باستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال آل الشيخ، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبر “تويتر”: “أخي المسلم استقبل هذا الشهر بالفرح والسرور لماذا؟ لأنك تعلم أن الله تعالى يحب الصوم ويحب الصائمين، فافرح به شكرا لله؛ إذ بلغك شهر رمضان، وأنت صحيح مقيم سالم من الأمراض والمعوقات، تصومه طاعة لله”.

وتابع سماحة المفتي قائلا: “أيها الصائم افرح بهذا الشهر لأنك مسلم تدين لله بالطاعة وتستجيب لله في أمره {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}.